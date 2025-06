La selección peruana no obtuvo los puntos que necesitaba en la última fecha doble. Pese a no perder, y no recibir gol alguno, el equipo bicolor no ganó y quedó al borde de la eliminación en las Eliminatorias. Sin embargo, pese a no lograr ninguna victoria, la blanquirroja recibió una gran noticia que puede ser motivo de alegría para los millones de peruanos que siguen los partidos del denominado equipo de todos.

Perú cerró su participación en la fecha FIFA de junio con dos empates ante Ecuador y Colombia, y esos resultados podrían traducirse en una mejora dentro del ranking mundial. Aunque la FIFA aún no publica la actualización oficial, el portal Cambio de Juego adelantó que la selección nacional ganaría 6 puntos, lo que le permitiría avanzar posiciones entre las selecciones de la Conmebol. Esta leve subida reflejaría el impacto positivo de los últimos partidos en su rendimiento global.

Antes de disputar estos partidos, Perú se encontraba en la casilla 42 del ranking FIFA con 1483,48 puntos. Con la suma de unidades tras los empates ante Ecuador y Colombia, la selección nacional escalaría un peldaño, alcanzando el lugar 41 con 1489,98 puntos.

Qué es el ranking FIFA

El ranking FIFA es una lista que ordena a las selecciones de fútbol del mundo según su rendimiento en los partidos internacionales. Básicamente, mide qué tan bien le va a cada equipo tomando en cuenta factores como los resultados obtenidos, la importancia de los partidos (por ejemplo, no es lo mismo un amistoso que un partido de eliminatorias), la fuerza del rival y la dificultad del torneo. La FIFA actualiza este ranking cada cierto tiempo, y sirve como una referencia para ver qué selecciones están en mejor forma a nivel global. También influye en sorteos y emparejamientos de torneos oficiales.

Resultados de la Jornada 16 de las Eliminatorias

-Bolivia 2-0 Chile (FINALIZADO)

- Uruguay 2-0 Venezuela (FINALIZADO)

- Argentina 1-1 Colombia (FINALIZADO)

- Brasil 1-0 Paraguay (FINALIZADO)

- Perú 0-0 Ecuador (FINALIZADO)

Las dos fechas que restan por jugarse en las Eliminatorias

SEPTIEMBRE 2025

Fecha 17

Uruguay - Perú

Colombia - Bolivia

Brasil - Chile

Paraguay - Ecuador

Argentina - Venezuela

Fecha 18

Perú - Paraguay

Venezuela - Colombia

Bolivia - Brasil

Chile - Uruguay

Ecuador - Argentina

Cuántas selecciones clasifican al Mundial 2026