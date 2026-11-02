Por Redacción EC

La Copa Perú tiene un nuevo protagonista fuera de los reflectores habituales del fútbol profesional. Jean Deza volvió a demostrar que su personalidad no pasa inadvertida y encontró una manera muy particular de celebrar un triunfo que puede marcar un nuevo capítulo en su carrera. El atacante fue parte de la victoria de Domingo Dianderas sobre Atlético Torino por 3-1, resultado que permitió al conjunto de Chincha meterse entre los 16 mejores de la Etapa Nacional. Sin embargo, cuando terminó el encuentro, la pelota dejó de ser el centro de atención: el popular ‘Ratón’ se encargó de ponerle ritmo a los festejos y terminó convirtiéndose en uno de los rostros más comentados de la jornada.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?