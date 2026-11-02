La Copa Perú tiene un nuevo protagonista fuera de los reflectores habituales del fútbol profesional. Jean Deza volvió a demostrar que su personalidad no pasa inadvertida y encontró una manera muy particular de celebrar un triunfo que puede marcar un nuevo capítulo en su carrera. El atacante fue parte de la victoria de Domingo Dianderas sobre Atlético Torino por 3-1, resultado que permitió al conjunto de Chincha meterse entre los 16 mejores de la Etapa Nacional. Sin embargo, cuando terminó el encuentro, la pelota dejó de ser el centro de atención: el popular ‘Ratón’ se encargó de ponerle ritmo a los festejos y terminó convirtiéndose en uno de los rostros más comentados de la jornada.

Un ingreso en el segundo tiempo para reforzar el ataque

El compromiso disputado en el estadio Félix Castillo Tardío tuvo a Domingo Dianderas como protagonista desde el marcador. El equipo chinchano consiguió una diferencia de tres anotaciones frente al representante de Talara y dejó encaminada su clasificación. En ese escenario, el entrenador decidió recurrir a Jean Deza para afrontar la parte final del encuentro y mantener la intensidad ofensiva.

El futbolista ingresó a los 62 minutos en reemplazo de Joe Martínez. Su presencia buscaba darle mayor movilidad al frente de ataque y evitar que Atlético Torino adelantara sus líneas en busca de una remontada. Aunque Deza no consiguió celebrar una anotación propia, formó parte de un equipo que supo administrar la ventaja y terminó imponiéndose por 3-1 ante su público.

Domingo Dianderas consiguió su boleto a octavos

La clasificación tuvo otros nombres destacados dentro del terreno de juego. Ricardo Morán se encargó de marcar dos tantos, mientras que Solari también aportó con una conquista para completar la victoria del conjunto de Chincha. El resultado terminó siendo suficiente para dejar atrás a Atlético Torino y continuar en la carrera por el título de la Copa Perú 2026.

Para Domingo Dianderas, avanzar de ronda representa un impulso importante en una competición donde cada partido puede convertirse en una prueba de supervivencia. El equipo de Jorge Luna consiguió instalarse entre los 16 conjuntos que siguen con vida en la Etapa Nacional y ahora tendrá que prepararse para un desafío mayor: continuar avanzando en un torneo que despierta gran expectativa en distintas regiones del país.

El ‘Ratón’ cambió los botines por el baile en los camerinos

Pero si hubo una escena que terminó captando la atención de los aficionados después del encuentro, ocurrió lejos del césped. Una vez consumada la clasificación, los integrantes del plantel trasladaron la celebración hasta los vestuarios, donde la música se convirtió en protagonista. En las imágenes compartidas por la institución, Jean Deza aparece bailando al ritmo de una canción del grupo argentino Nene Malo, mientras disfruta del momento junto a sus compañeros.

La publicación no tardó en llamar la atención en Instagram. Desde las plataformas oficiales de Domingo Dianderas, el club acompañó el video con una expresión que hace referencia al estilo del delantero: “Enchuckyzado...”. Así, aunque no logró aparecer en el marcador durante su estreno, Deza encontró otra manera de hacerse notar. Su regreso a la Copa Perú tuvo clasificación, festejo y una dosis de ese carisma que suele convertirlo en protagonista dentro y fuera de las canchas.