Por Redacción EC

Es de público conocimiento que el streamer argentino La Cobra ha mantenido una polémica relación marcada por burlas y sarcasmos hacia los hinchas de Alianza Lima, la cual se intensificó tras la eliminación de la Copa Libertadores 2025 y el tricampeonato de Universitario de Deportes. Por su parte, la afición íntima no se queda atrás y responde con picantes comentarios a través de las redes sociales. Sin embargo, en esta oportunidad, el popular creador de contenido envió un fuerte mensaje a los hinchas blanquiazules al afirmar que, si Leandro Paredes, actual jugador de Boca Juniors, jugara en la Liga 1, sería el mejor de la historia, dejando de lado a históricos futbolistas que marcaron un gran legado en el fútbol peruano. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.