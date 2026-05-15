Es de público conocimiento que el streamer argentino La Cobra ha mantenido una polémica relación marcada por burlas y sarcasmos hacia los hinchas de Alianza Lima, la cual se intensificó tras la eliminación de la Copa Libertadores 2025 y el tricampeonato de Universitario de Deportes. Por su parte, la afición íntima no se queda atrás y responde con picantes comentarios a través de las redes sociales. Sin embargo, en esta oportunidad, el popular creador de contenido envió un fuerte mensaje a los hinchas blanquiazules al afirmar que, si Leandro Paredes, actual jugador de Boca Juniors, jugara en la Liga 1, sería el mejor de la historia, dejando de lado a históricos futbolistas que marcaron un gran legado en el fútbol peruano. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ MENSAJE MANDÓ LA COBRA A LOS HINCHAS DE ALIANZA LIMA?

En un clip difundido a través de TikTok, el streamer argentino La Cobra utilizó su cuenta de Kick para mandar un particular y polémico mensaje a los hinchas de Alianza Lima. De acuerdo con el popular creador de contenido, Leandro Paredes, actual jugador de Boca Juniors, sería el mejor futbolista en la historia de la liga peruana si llegara a fichar por algún equipo, dejando de lado a referentes de la selección nacional como César Cueto o Teófilo Cubillas.

Asimismo, no dudó en dejar en claro que el club blanquiazul no participa en ningún torneo internacional, mientras que sus clásicos rivales continúan en competencia. “Si Paredes jugara un minuto en la liga peruana sería el mejor jugador de la historia de la liga peruana. Así que cerrá hincha de Alianza, hijo de Universitario, campeón de Perú de verdad; hijo de Sporting Cristal, que juega Libertadores; hijo de Cienciano, que juegan también. Ustedes no juegan nada, no juegan nada, hijo de 2 de Mayo”, expresó el argentino, visiblemente furioso en su plataforma de streaming.

¿CÓMO SORPRENDIÓ POL DEPORTES A LA COBRA?

El diálogo tomó fuerza cuando La Cobra quiso conocer el gusto de Pol por otros narradores, y el joven no dudó en mencionar a Daniel Peredo como una de sus referencias. Luego, sin previo aviso, decidió revelar a Mariano Closs como otro de sus referentes, pero imitando su clásica entonación. Esto acto provocó sorpresa y sonrisas al streamer argentino.

La Cobra, hincha confeso del Barcelona de España, reconoció que Closs es “un gran relator”, aunque bromeó con que “a veces los goles del Barsa no los grita tan fuerte”. Ante ese comentario, Pol respondió con seguridad: “Para eso estoy yo, hermano”, una frase que provocó que La Cobra cambiara de gesto y lo respaldara con entusiasmo.

Acto seguido, el streamer imaginó al peruano narrando los futuros títulos de Champions League del Barcelona y dijo: “Es verdad. Vos vas a ser el relator del Barça cuando gane la octava, la novena, la décima, la onceava”. Con humor y complicidad, ambos cerraron el momento entre risas y proyecciones optimistas sobre el futuro de Pol en el relato.