Alianza Lima quedó fuera de la Copa Sudamericana 2025 tras caer 2-1 frente a Universidad de Chile en el partido de vuelta por los cuartos de final, disputado en la ciudad de Coquimbo. Con este resultado, el conjunto blanquiazul se despidió oficialmente del certamen continental, cerrando su participación en esta edición del torneo. En este contexto, ‘La Cobra’, conocido streamer argentino, hizo un comentario bastante irónico sobre la eliminación del cuadro victoriano.

‘La Cobra’ y su irónico comentario tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana: “Ven una ‘U’ y empiezan los fantasmas”

“Chicos, qué tan cierto es que Alianza Lima ve una ‘U’ adelante del rival y empiezan los fantasmas. No lo digo yo, amigo, lo dicen los datos”, fue la sarcástica opinión del argentino, quien en otras oportunidades también se ha referido a Alianza.

Recordemos que ‘La Cobra’ es hincha acérrimo de Boca Juniors, club que fue eliminado por el equipo dirigido por Néstor Gorosito en la fase previa de la Copa Libertadores.

Los cibernautas expresaron diferentes puntos de vista sobre lo sucedido ‘La Cobra’. “Está picón por la eliminación a Boca”, “Deja de llorar Cobrita”, “Eso es verdad, Alianza tiembla con la ‘U’”, “Cobra sigue molesto porque a Boca lo mandó a casa mi Alianza”, fueron algunas de las expresiones.

'La Cobra' se refirió de manera irónica a la eliminación de Alianza en la Sudamericana. | Foto: La Cobra (Kick)

Así fue la derrota de Alianza Lima ante Universidad de Chile

El cuadro chileno selló su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras imponerse 2-1 sobre los victorianos, en un duelo disputado a puertas cerradas debido a una sanción de la Conmebol. El castigo fue consecuencia de los disturbios protagonizados por hinchas del club chileno y de Independiente de Argentina durante el partido de vuelta por los octavos de final, el pasado agosto.

Qué dijo ‘Pipo’ Gorosito sobre la eliminación en la Copa Sudamericana

El estratega argentino se presentó en conferencia y explicó su sentir tras la caída y eliminación de Alianza en la Sudamericana. “Estamos tan dolidos como los jugadores, teníamos mucha ilusión de llegar a la final. Quedamos afuera contra un buen equipo, que hoy encontró los goles al principio del partido, es un equipo que lleva mucho trabajo junto”, empezó diciendo el exjugador de River Plate.

“Teníamos mucha ilusión, desgraciadamente nos ganaron este partido. Un agradecimiento para todos los jugadores, por el día a día, por todo lo que pasa,el hincha de Alianza tiene que estar orgulloso del plantel que tiene”, agregó.