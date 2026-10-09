Por Manuel Gomez

Claudio Pizarro, uno de los exfutbolistas más referentes del balompié nacional, construyó una destacada trayectoria en Europa, especialmente con el Werder Bremen y el Bayern Múnich, donde ganó múltiples títulos, incluida la Champions League en 2013. Con la selección peruana disputó una serie de partidos que lo llevaron a ser reconocido por muchos futbolistas debido a su buen juego y capacidad goleadora. En ese contexto, Iker Casillas, exarquero histórico del Real Madrid, no dudó en recordar el enfrentamiento entre la selección española y la Bicolor en el 2004, además de elogiar al ‘Bombardero de los Andes’, declaraciones que llamaron la atención de más de un hincha. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.