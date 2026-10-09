Claudio Pizarro, uno de los exfutbolistas más referentes del balompié nacional, construyó una destacada trayectoria en Europa, especialmente con el Werder Bremen y el Bayern Múnich, donde ganó múltiples títulos, incluida la Champions League en 2013. Con la selección peruana disputó una serie de partidos que lo llevaron a ser reconocido por muchos futbolistas debido a su buen juego y capacidad goleadora. En ese contexto, Iker Casillas, exarquero histórico del Real Madrid, no dudó en recordar el enfrentamiento entre la selección española y la Bicolor en el 2004, además de elogiar al ‘Bombardero de los Andes’, declaraciones que llamaron la atención de más de un hincha. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ CONFESÓ IKER CASILLAS SOBRE CLAUDIO PIZARRO DURANTE SU VISITA AL PERÚ?

En declaraciones para el programa ‘Modo Fútbol’, Iker Casillas agradeció a la afición peruana por el recibimiento y cariño que le han mostrado durante estos días en el país, además de referirse a su relación con el fútbol sudamericano. Sin embargo, al ser consultado sobre aquel recordado enfrentamiento entre la selección española y Perú en el Estadio Olímpico de Montjuïc (Barcelona) en 2004, que terminó con triunfo de los europeos por 2-1, el campeón del mundo evocó con nostalgia aquel duelo y sorprendió al recordar algunos detalles del partido.

¡EN EXCLUSIVA! Iker Casillas 🧤🇪🇸, campeón del mundo con España, se animó a hablar de sus arqueros favoritos en Europa y Sudamérica y hasta de Claudio Pizarro. Tremenda nota de @PaulPerezRioja. 🎙️ Suscríbete 👉 https://t.co/C3x9gn9fKk #ModoFútbol #P5IF https://t.co/yENRy39sNu — Linkeados (@Linkeados_) October 6, 2026

“Me acuerdo que los dos los ganamos, sí, pero ya lo veo (los partidos) por YouTube, ya los resúmenes”, señaló. En tanto, durante una dinámica, Casillas habló sobre sus arqueros preferidos de Europa y Sudamérica, pero sorprendió a más de un hincha al mencionar a Pizarro como uno de sus referentes del fútbol mundial. “Bueno, Pizarro. Yo, pese a que es de mi quinta también, claro, yo tiro un poco más por los que jugué contra ellos, pero era un delantero muy, muy bueno”, comentó.

¿QUÉ DIJO RICARDO GARECA SOBRE UN POSIBLE RECAMBIO GENERACIONAL EN LA SELECCIÓN PERUANA?

En una entrevista para “La jugada good”, Ricardo Gareca cuestionó la falta de partidos internacionales de los futbolistas peruanos en medio de una posible necesidad de un recambio generacional, al considerar que esta situación limita sus oportunidades de adquirir mayor experiencia. De hecho, fue enfático al señalar que los seleccionados adquieren mayor seguridad al competir frente a jugadores que han participado en Mundiales o Copas América. Asimismo, ante la propuesta de impulsar un recambio en el equipo, el ‘Tigre’ cuestionó que se deje de lado a jóvenes futbolistas con mayor experiencia para dar paso a otros, una situación que calificó de “inentendible”.

Además, Gareca comparó la situación de Perú con la de selecciones como Argentina y Brasil, que cuentan con numerosos futbolistas en las principales ligas del mundo y, por ello, tienen mayores opciones al momento de renovar sus planteles. En contraste, señaló que no se cuenta con el mismo abanico de posibilidades debido a las deficiencias en la formación de jugadores y a la falta de una infraestructura adecuada para desarrollar nuevos talentos. “La única manera de que el jugador peruano se hace es compitiendo. Cuanto más partidos internacionales tiene el jugador más seguridad hay. Cada vez que se pide una renovación es comenzar de nuevo”, dijo.