La confesión que nadie esperaba: entrenador de Egipto revela por qué enfrentó a Messi tras la polémica del Mundial | Foto: Getty Images
La confesión que nadie esperaba: entrenador de Egipto revela por qué enfrentó a Messi tras la polémica del Mundial | Foto: Getty Images
Por José Templo

La eliminación de Egipto frente a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 continúa dando de qué hablar. Lo que parecía ser un partido definido únicamente por la agónica remontada de la ‘Albiceleste’ terminó convirtiéndose en uno de los encuentros más controvertidos del torneo debido a las fuertes protestas contra el arbitraje. Ahora, varios días después del compromiso y una vez de regreso en su país, el entrenador del cuadro africano, Hossam Hassan, decidió ofrecer su versión de los hechos, aclaró el verdadero significado de un gesto que generó múltiples interpretaciones y reveló detalles inéditos del inesperado intercambio que sostuvo con Lionel Messi en pleno campo de juego, episodio que generó todo tipo de comentarios entre aficionados sobre lo ocurrido aquella noche.

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