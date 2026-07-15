La eliminación de Egipto frente a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 continúa dando de qué hablar. Lo que parecía ser un partido definido únicamente por la agónica remontada de la ‘Albiceleste’ terminó convirtiéndose en uno de los encuentros más controvertidos del torneo debido a las fuertes protestas contra el arbitraje. Ahora, varios días después del compromiso y una vez de regreso en su país, el entrenador del cuadro africano, Hossam Hassan, decidió ofrecer su versión de los hechos, aclaró el verdadero significado de un gesto que generó múltiples interpretaciones y reveló detalles inéditos del inesperado intercambio que sostuvo con Lionel Messi en pleno campo de juego, episodio que generó todo tipo de comentarios entre aficionados sobre lo ocurrido aquella noche.

¿POR QUÉ EL ENTRENADOR DE EGIPTO ENFRENTÓ A LIONEL MESSI?

Ya de regreso en Egipto, Hossam Hassan contó que nunca tuvo la intención de discutir con Lionel Messi y que toda la situación ocurrió mientras reclamaba al árbitro por algunas decisiones del encuentro.

De acuerdo con su versión, el capitán argentino se acercó para cuestionar sus protestas y comenzó a repetirle: “Why?, why?, why?”. El entrenador explicó que prefirió no responder para impedir que la situación pasara a mayores. “Yo traté de no contestarle y de que no hubiera ningún enfrentamiento entre nosotros, por respeto a su trayectoria”, afirmó en diálogo con la periodista Mona El Shazly.

También señaló que las únicas palabras que intercambiaron fueron “not fair” y “why”, ya que su reclamo estaba dirigido exclusivamente al juez del compromiso y no al futbolista argentino, según recoge el diario La República.

Messi le pregunta al DT de Egipto: “¿Qué te pasa?” y el egipcio cruza los brazos alegando racismo pic.twitter.com/54CLjTLFj0 — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) July 8, 2026

¿QUÉ EXPLICACIÓN DIO SOBRE EL GESTO QUE HIZO DURANTE EL PARTIDO?

Durante esa misma entrevista, Hassan también aclaró una de las imágenes que más repercusión tuvo tras la eliminación de Egipto. El técnico explicó que el gesto en donde cruzaba los brazos no buscaba denunciar un acto de racismo, como muchos interpretaron inicialmente por el protocolo establecido por la FIFA.

Según indicó, únicamente quería expresar su desacuerdo con el arbitraje. “El gesto no era por racismo. Le estaba diciendo (al árbitro) ‘no estás siendo justo’”, manifestó, dejando en claro que su intención era protestar por las decisiones tomadas durante el partido.

La fuerte imagen del estratega egipcio con las muñecas cruzadas encendió el debate tras el 3-2 ante la albiceleste. (Foto: Captura de Video @DSports)

¿POR QUÉ EL ENTRENADOR DE EGIPTO CUESTIONÓ EL ARBITRAJE?

Tras la eliminación, en diálogo con la prensa, Hossam Hassan responsabilizó al arbitraje por el resultado y aseguró que el partido estuvo condicionado. “El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro”, afirmó. Además, sostuvo que existió presión de Argentina sobre el árbitro y recordó que Egipto había expresado previamente su desacuerdo con la designación arbitral.

En este contexto, el técnico reclamó por dos acciones que consideró decisivas: la anulación de un gol de Egipto y una supuesta falta previa al tercer tanto argentino que, según dijo, no fue revisada por el VAR. “Todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta”, manifestó. Como protesta, anunció que no verá ningún otro partido del Mundial 2026.