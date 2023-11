Tras 9 años de sequía en el fútbol peruano, Universitario salió campeón de la Liga 1 2023, y lo logró venciendo en la gran final a Alianza Lima. Cuatro días después, y luego del apagón que dio la vuelta al mundo, los cremas recibieron el trofeo junto a su hinchada y un Jean Ferrari que ya piensa en los refuerzos de cara a la temporada 2024 donde buscarán el bicampeonato. En varios medios, el administrador temporal del cuadro merengue ha expresado el interés que tiene el club por Yoshimar Yotún, pero desde Sporting Cristal acaba de recibir una contundente respuesta que a su vez está generando una mediática disputa por los servicios del mediocentro de 33 años.

QUÉ RESPONDIERON DESDE SPORTING CRISTAL ACERCA DEL INTERÉS DE JEAN FERRARI POR QUERER CONTAR CON YOSHIMAR YOTÚN PARA EL UNIVERSITARIO 2024

En los últimos días, y tras la consagración de Universitario en Liga 1 2023, Yoshimar Yotún se volvió tendencia en redes sociales debido al interés expresado públicamente por Jean Ferrari para que integre el plantel de Jorge Fossati en 2024, pero de manera casi inmediata el presidente de Sporting Cristal salió al frente para responderle tajantemente.

Joel Raffo le concedió una entrevista a ESPN para hablar sobre la actualidad celeste y el futuro que le depara a los bajopontinos de cara a la próxima temporada ya sin Tiago Nunes, y con respecto al volante nacional de 33 años, manifestó en principio que comprende la atención que genera en otras instituciones debido a que “Yoshi por lo que representa, tanto fuera como dentro del campo, va a generar interés no solo de clubes nacionales sino de clubes internacionales”.

Sin embargo, remarcó en que Sporting Cristal “no tiene la mínima intención de que él pueda ser transferido”, destacando además que no se trata de un “tema económico” ya que “pongan lo que pongan, él está bajo contrato con nosotros”, terminó por expresar de manera contundente el presidente celeste que no visualiza un 2024 sin Yotún como capitán.

Asimismo, Joel Raffo incidió en manifestar que el proyecto de club con el mediocentro de la selección peruana y compromiso es “pleno”, descartando así nuevamente, cualquier “tipo de apertura ni siquiera a poder conversar sobre esa posibilidad”.

¿QUÉ LE CONTESTÓ JEAN FERRARI A JOEL RAFFO TRAS DECIR QUE YOSHIMAR YOTÚN ES INTRANSFERIBLE?

Una disputa mediática y polémica se ha generado en torno al interés de Jean Ferrari por contratar a Yoshimar Yotún de cara al venidero centenario que celebrará Universitario en 2024, y la respuesta de Joel Raffo que descarta rotundamente la salida del capitán rimense.

Así como el presidente de Sporting Cristal habló para las cámaras de ESPN, el administrador temporal de la institución merengue hizo lo propio, pero en el set de “Tiempo Crema”, programa de Nativa, para continuar el dime y direte, y contestarle asegurando que “nosotros hemos empezado conversaciones con su representante” e interesa mucho porque es un jugador de categoría.

En relación a la tajante respuesta de Joel Raffo que declara como intransferible a Yoshimar Yotún, Jean Ferrari, también, fue determinante en remarcar que su postura al final “va a quedar a un costadito” si es que “su contrato dice que hay algún tipo de cláusula y si el jugador tiene la intención (de jugar por Universitario)”.

Finalmente, el administrador temporal del cuadro crema manifestó que está haciendo todo lo posible por fichar al popular ‘Yoshi’ pese a los obstáculos, sin embargo “si se da bueno, si no se da también, no pasa nada”, haciendo hincapié además en que la decisión definitiva dependerá única y exclusivamente de él.

¿JORGE FOSSATI SABE DEL INTERÉS DE JEAN FERRARI POR CONTRATAR A YOSHIMAR YOTÚN PARA TENTAR EL BICAMPEONATO CON UNIVERSITARIO?

Mientras el plantel de Universitario termina de festejar la obtención de la Liga 1 2023, y Joel Raffo y Jean Ferrari se responden de manera tajante y contundente sobre el futuro de Yoshimar Yotún, Jorge Fossati, también, fue consultado al respecto considerando su vínculo contractual hasta fines del 2024 con los cremas, y sorprendió al revelar que desconoce el interés.

En diálogo concedido para “Fútbol Como Cancha” de RPP, el DT uruguayo de 70 años manifestó que por lo pronto se viene realizando un “análisis interno” tratando de “ponernos de acuerdo en varias cosas” y “hablando de posibilidades de jugadores”, pero evitando mencionar al volante de Sporting Cristal como posible refuerzo porque aún tiene contrato con Sporting Cristal.

Por otro lado, y tal y como se pronunciaron ambos directivos, Jorge Fossati aseguró que Jean Ferrari aún no le manifiesta ese interés expresado abiertamente ante los medios por contratar a Yoshimar Yotún, puntualizando que “a mí no me ha dicho nada al respecto”.