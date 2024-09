Alianza Lima viene peleando el Torneo Clausura de la Liga 1 2024 junto a Universitario. Y, si bien en este momento la institución blanquiazul se encuentra enfocada en esta disputa futbolística, también se conoció en las últimas horas que se habría ampliado el contrato de Juan Pablo Freytes, lateral argentino y titular indiscutible en el equipo de Mariano Soso. Sobre esta situación opinó Erick Osores, reconocido periodista deportivo.

La crítica de Erick Osores a Alianza Lima por la ampliación de contrato de Freytes: “No lo puedo creer”

El cuadro victoriano habría comprado el pase de Freytes por 700 mil dólares, según Osores. Esta noticia alegró a muchos aficionados en redes sociales, sin embargo, el mismo periodista, en su programa ‘Erick y Gonzalo’, mostró una postura completamente contraria.

“Se conoció la compra de Freytes por parte de Alianza Lima. Yo no lo puedo creer. Es bueno para acá, pero vas a pagar un mundo de plata por un jugador para acá. Yo no lo hago. Yo pago 700 lucas por alguien que me va a ayudar en la Copa Libertadores. Ahí pago”, empezó diciendo Erick.

Freytes es uno de los futbolistas más regulares en Alianza Lima. (Foto: GEC)

Luego, Osores añadió: “Esto no es Alianza; esto es el Fondo Blanquiazul. Es una máquina de gastar, ¿no? O sea, ¿cómo es el tema? ¿Vas a venir a fin de año a decir: ‘por si acaso, Alianza ya no me está debiendo 500 (mil dólares), me está debiendo un millón y medio’”.

Qué más dijo Erick Osores sobre Alianza Lima

El comunicador también hizo hincapié en que los directivos blanquiazules deberían destinar mejor su inversión económica. “¿Cuál es realmente el mérito que debería tener un dirigente de Alianza? Tener un buen equipo, un buen proyecto, por una cantidad razonable de dinero”. Además, volvió a señalar al Fondo Blanquiazul con una expresión irónica: “La gastadera de plata del Fondo Blanquiazul es una cosa alucinante. Comprando y despilfarrando a lo grande. Unos ‘chibolines’ son”.

Cuáles fueron los resultados de la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Sábado 21 de septiembre

Deportivo Garcilaso 1-0 Cienciano / Finalizado

Sport Boys 0-3 Alianza Lima / Finalizado

Domingo 22 de septiembre

Cusco FC 1-1 Sporting Cristal / Finalizado

Universitario 1-0 Unión Comercio / Finalizado

César Vallejo 0-0 ADT / Finalizado

Lunes 23 de septiembre

Alianza Atlético 1-0 Comerciantes Unidos / Finalizado

Sport Huancayo 3-1 Los Chankas / Finalizado

Melgar 0-0 Atlético Grau / Finalizado

Martes 24 septiembre

UTC 2-0 Carlos Mannucci / Finalizado

Cómo se jugará la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Viernes 27 de septiembre

Unión Comercio vs Sport Boys

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Carlos Vidaurre

Sábado 28 de septiembre

ADT vs Alianza Atlético

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Unión Tarma

Cienciano vs Cusco FC

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso del Vega

Alianza Lima vs Melgar

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 29 de septiembre

Sporting Cristal vs César Vallejo

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Los Chankas vs D. Garcilaso

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Los Chankas

Mannucci vs Sport Huancayo

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Mansiche

Comerciantes Unidos vs Universitario

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Germán Contreras

Lunes 30 de septiembre

Atlético Grau vs UTC

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Campeones del 36