La selección peruana es última en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Luego de seis encuentros sin ganar, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió ponerle fin a la continuidad del técnico Juan Reynoso. En este sentido, todo hace indicar que Jorge Fossati es el candidato número uno para suceder el ‘Cabezón’ en el cargo. Sin embargo, primero deberá darse por finiquitado el contrato del exCruz Azul con la Bicolor, algo que todavía no ocurre. En este contexto, Flavio Maestri, ex delantero de la Blanquirroja, criticó la manera en que está manejando esta situación las máximas autoridades del fútbol peruano.

La crítica de Flavio Maestri a la FPF por la posible llegada de Fossati cuando aún Reynoso sigue como DT

“Es una lástima como se está dando la situación. La selección tiene un técnico peruano y nosotros siempre tenemos la esperanza que se nos tome en cuenta. Juan está representando a todos los técnicos peruanos. Vamos a esperar hasta el último, ojalá que pueda llegar a un buen arreglo. Si se le da para poder quedarse todavía o tratar de consolidar su idea en la selección, bienvenido sea, pero si no es así ojalá que termine en buenos términos”, empezó diciendo el ‘Tanque’ en entrevista para La Hora de Lalo de Radio Ovación.

Asimismo, el exgoleador manifestó que tiene mucho sentido la elección de Fossati por el parecido al camino que recorrió Ricardo Gareca para llegar a la selección peruana. “Si se ha pensado en Fossati es por lo que ha hecho recientemente con Universitario y porque la gente de la FPF tiene el recuerdo del paso de Gareca por el fútbol peruano con Universitario. A Gareca le fue bien en la ‘U’, salió campeón, tuvo un buen manejo y es algo parecido a lo que está haciendo Fossati en Universitario. Aparte que Fossati ha pasado por selección uruguaya, sabe lo que es jugar una Eliminatoria... Ya conoce el medio, al jugador, conoce el entorno, le ha ido bien el primer año que estuvo en el fútbol peruano”.

No obstante, el técnico peruano admitió que no le agrada que estén conversando con Fossati cuando todavía Reynoso no se desvinculó totalmente de la FPF. “Se tiene que negociar cuando la selección esté sin técnico, creo que primero tienen que ver el tema de Reynoso. Si se puede quedar o no, y de ahí pensar en otra opción. Ahora mismo la selección tiene un técnico”.

¿Jorge Fossati podría dirigir a Universitario y la selección peruana a la vez? Esto dijo el técnico uruguayo

Sobre este tema que viene siendo tendencia desde hace un par de días, Fossati fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a la Bicolor y Universitario al mismo tiempo, al mismo estilo que lo hace Fernando Diniz, quien dirige a Brasil y Fluminense.

“Es compatible, pero tienes que ver los calendarios, para poder estar en ambos lados. Esto ya sucedió en el mundo, pero tendría que tener equipos de trabajo fuertes”, señaló Fossati en un medio televisivo de Uruguay.

Asimismo, el uruguayo agregó: “Valoro mucho que mañana me llamen de Groenlandia, donde nunca trabajé, pero aprecio mucho más si lo hacen de un país donde estás trabajando o lo hiciste antes”.

¿La selección peruana podría perder los dos puntos que sumó en las Eliminatorias? Esto es lo que se sabe

La quita de puntos se daría por los hechos presentados después de finalizar el Perú vs. Venezuela por la sexta fecha de las Eliminatorias. Según informa ADN Radio, se habrían presentado múltiples insultos racistas de los aficionados peruanos hacia los jugadores venezolanos. Además, también hacen hincapié en el registro migratorio que hizo la Policía Nacional del Perú a los hinchas de la Vinotinto.

Asimismo, también se detalla que habría ocurrido hechos de violencia de parte de los miembros de la PNP contra los jugadores de Venezuela. En este contexto, de acuerdo a lo señalado por Globoesporte, la FIFA todavía se encuentra en plena recolección de detalles para hacer oficial un informe sobre lo sucedido. En este contexto, el castigo estaría relacionado con una resta de unidades en la tabla de posiciones para Perú. Aunque claro, también está la posibilidad de que solo se ejecute una sanción económica.

Óscar Ruggeri declaró sobre Paolo Guerrero y la renovación de la selección peruana en entrevista con Deporte Total de El Comercio.