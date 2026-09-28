La derrota de Perú frente a Estados Unidos dejó mucho más que un marcador abultado en el amistoso disputado en Orlando. El 4-1 abrió un nuevo capítulo de análisis alrededor del trabajo que viene realizando Mano Menezes y puso bajo la lupa varios aspectos del funcionamiento de la selección. En medio de las críticas posteriores al encuentro, el periodista Mr. Peet examinó algunos de los errores que terminaron condicionando el desempeño de la ‘bicolor’ y puso especial atención en el rendimiento individual de determinados futbolistas. Su lectura se centró principalmente en la fragilidad defensiva mostrada por el equipo y en las dificultades que tuvieron dos laterales considerados importantes dentro de la nueva etapa que conduce el entrenador brasileño.

Un comienzo que encendió las alarmas

Para Mr. Peet, una de las claves del partido estuvo en la manera en que Perú recibió el primer golpe. Desde su análisis en el programa de YouTube Madrugol, señaló que el conjunto nacional quedó expuesto prácticamente desde los primeros minutos y que el tanto estadounidense tuvo su origen en una acción que evidenció desatenciones defensivas.

El periodista describió ese inicio como una muestra de ingenuidad por parte del equipo peruano. A su entender, conceder una oportunidad de ese tipo tan temprano obligó a la selección a jugar con una desventaja que terminó teniendo consecuencias en el desarrollo posterior del compromiso.

Sonne quedó bajo la lupa

Uno de los nombres señalados directamente fue Oliver Sonne. Mr. Peet analizó la acción que terminó con el gol estadounidense y responsabilizó al lateral por la manera en que defendió la jugada aérea. Su argumento estuvo relacionado con la marca que mantenía sobre Ellis y con la diferencia en el salto durante el centro al área.

El comunicador sostuvo que Sonne tenía controlada la marca, pero que aun así el atacante consiguió imponerse en la acción. Desde su perspectiva, el defensor peruano tuvo una responsabilidad individual en esa jugada y su desempeño general estuvo por debajo de lo esperado durante el encuentro.

“Sonne lo tiene tomado a Ellis, el centro va al vértice del primer palo y Sonne lo tiene tomado. Si tomas a un jugador y el jugador aun así te supera en altura y tú no despegas del piso, hay una responsabilidad absolutamente individual de Sonne que no hizo un buen partido”, dijo el comunicador en Madrugol.

Los laterales que preocupan

La crítica no quedó limitada a Sonne. En su evaluación, Mr. Peet también incluyó a Marcos López dentro de los futbolistas que tuvieron dificultades frente al seleccionado estadounidense. Ambos ocupan una posición relevante dentro del planteamiento que viene construyendo Menezes y, por ello, su actuación adquirió especial atención tras la goleada.

El periodista consideró que los dos laterales parten como las principales alternativas para ocupar esas posiciones en el proceso del técnico brasileño. Precisamente por ese papel dentro del equipo, el bajo rendimiento mostrado en Orlando representa un aspecto que el comando técnico deberá analizar de cara a los próximos compromisos.

Una derrota que deja preguntas

El 4-1 ante Estados Unidos terminó convirtiéndose así en un partido con varios frentes abiertos para la selección peruana. Más allá del resultado, las dificultades defensivas y los errores individuales alimentaron el debate sobre las piezas que deberán consolidarse durante la etapa de Menezes.

Para Perú, el amistoso también permitió identificar aspectos que todavía requieren ajustes. Las observaciones de Mr. Peet se sumaron al análisis posterior de un encuentro en el que la ‘bicolor’ sufrió especialmente en defensa y terminó recibiendo cuatro goles. Con el proceso todavía en construcción, el rendimiento de futbolistas como Sonne y López quedará nuevamente bajo observación en las siguientes presentaciones del combinado nacional.