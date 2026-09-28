Por Redacción EC

La derrota de Perú frente a Estados Unidos dejó mucho más que un marcador abultado en el amistoso disputado en Orlando. El 4-1 abrió un nuevo capítulo de análisis alrededor del trabajo que viene realizando Mano Menezes y puso bajo la lupa varios aspectos del funcionamiento de la selección. En medio de las críticas posteriores al encuentro, el periodista Mr. Peet examinó algunos de los errores que terminaron condicionando el desempeño de la ‘bicolor’ y puso especial atención en el rendimiento individual de determinados futbolistas. Su lectura se centró principalmente en la fragilidad defensiva mostrada por el equipo y en las dificultades que tuvieron dos laterales considerados importantes dentro de la nueva etapa que conduce el entrenador brasileño.