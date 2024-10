El arquero uruguayo Sebastián Britos ha visto cuestionada su titularidad en Universitario de Deportes tras el error que cometió en el último encuentro ante Sporting Cristal. Dicho cotejo terminó en derrota para los cremas por 2-1 y el guardameta fue señalado como el culpable por el segundo tanto de los celestes. Debido a su equivocación, muchos cuestionan la decisión técnica de mantenerlo como titular, especialmente considerando el buen desempeño que Diego Romero, el portero suplente, demostró cuando Britos estuvo lesionado por varias fechas.

Una de las personalidades de televisión que ha puesto en duda la continuidad del arquero uruguayo es el comentarista deportivo Paco Bazán. De acuerdo con el exfutbolista, Romero dio argumentos para quedarse bajo los tres palos de la “U” y duda que haya hecho algo malo para que lo devolvieran al banco de suplentes. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO PACO BAZÁN SOBRE EL PUESTO DE PRIMER ARQUERO DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

En el programa digital “Erick y Gonzalo” de YouTube, Paco Bazan empezó un debate manifestando su incomprensión ante el hecho de que Diego Romero perdió la titularidad luego de que Sebastián Britos se recuperarara de una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por siete fechas. “¿Por qué lo sacaron a Romero? Nunca entendí. Jamás”, empezó diciendo el comentarista deportivo.

Ante su duda, uno de los panelistas presentes, Jorge Alonso Cuba, señaló que es una situación común que los arqueros titulares recuperen sus puestos luego de que hayan sufrido problemas físicos. En esta línea, el periodista Gonzalo Núñez agregó que si un portero titular no hace nada malo en la cancha como para perder su lugar, es natural que lo esperen luego de una lesión y luego regrese al primer equipo.

Ante los argumentos de sus compañeros, Paco Bazán expresó su desacuerdo ante este tipo de decisión técnica y señaló que Romero debería ser titular en lugar de Britos. “Así no debería ser. (...) Romero aprovechó su oportunidad. Y equipo que gana, que funciona, no se cambia”, manifestó.

Asimismo, el exfutbolista aseguró las lesiones son parte del fútbol y a veces, quien aprovecha la oportunidad se queda con el puesto. “Romero no hizo nada para perder el puesto, como tampoco lo hizo Britos seguramente, porque salió por lesión. Pero es fútbol pues, es mala suerte. Te lesionas, aparece el otro y se hace con el puesto”, sostuvo.

¿CÓMO FUE EL ERROR DE SEBASTIÁN BRITOS EN EL PARTIDO DE SPORTING CRISTAL VS. UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Transcurridos 66 minutos del enfrentamiento entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, Fernando Pacheco, quien había ingresado recientemente al campo de juego, protagonizó una jugada de ataque que culminó con la anotación de del segundo gol a favor de los celestes, y en el cual Sebastián Britos tuvo complicidad.

Primero lanzó un pase a Santiago González, quien se encontraba abierto por la izquierda, y luego corrió hacia un espacio libre en el área merengue para recibir nuevamente el balón. Sin dudarlo, Pacheco disparó un tiro que parecía no tener peligro, pero terminó colándose en el arco de Britos. Si bien el arquero logró tocar la pelota con los brazos, no tuvo la fuerza necesaria para frenarlo.

Al final, el encuentro terminó 2-1 a favor de Cristal, con goles de Gustavo Cazonatti y Fernando Pacheco para los celestes, mientras que Jose Rivera se encargó de hacer el descuento para los cremas.

¿QUÉ DIJO SEBASTIÁN BRITOS TRAS SU ERROR EN EL PARTIDO ENTRE SPORTING CRISTAL Y UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Tras el final del partido, el arquero de Universitario se pronunció sobre su error en el segundo gol de Sporting Cristal, expresando su desazón por fallar en un momento crítico. “La verdad es que era un partido que salimos a buscar, salimos a ganarlo. Está la desazón de fallar cuando el equipo más me necesitaba”, afirmó el portero, quien ha sido clave en el rendimiento del equipo a lo largo de la temporada.

Britos, consciente de su responsabilidad, subrayó que no necesita recordatorios de sus compañeros sobre sus errores. “Yo soy consciente de cuando erro. No necesito que nadie me lo recalque. Entrenamos para que estas cosas no sucedan. No he fallado en veinte y pico de partidos, y haberlo hecho justo ahora me afecta”, comentó el uruguayo.

A pesar de la situación, el arquero se mostró optimista sobre el futuro. “Hay que seguir. Quedan dos finales ahora. Seguimos trabajando convencidos de lo que el equipo viene dejando. Es fundamental encarrilarlo con la misma seriedad y compromiso que hemos tenido hasta ahora”, concluyó.

🎙Sebastián Britos: "Está la desazón de fallar cuando el equipo más me necesitaba"



"La quise apretar contra el piso y no dar rebote. Ya está y hay que seguir trabajando"#L1Radio



👉 https://t.co/OIZxLRBtwN pic.twitter.com/xhIw7mn8Ni — L1 MAX (@L1MAX_) October 24, 2024

¿CUÁNDO SON LOS PRÓXIMOS PARTIDOS DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante Cienciano en el Estadio Monumental “U” Marathon este domingo 27 de octubre a las 6 pm (hora peruana).

Posteriormente, los cremas enfrentarán por la última fecha del Torneo Clausura 2024 a Los Chankas en Andahuaylas el próximo 3 de noviembre a las 3 pm (hora peruana), el cual promete ser una verdadera final.