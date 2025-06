En una reciente entrevista, Christian Cueva ha encendido la controversia al ofrecer una particular visión sobre el legado de los futbolistas peruanos Jefferson Farfán, Reimond Manco y Beto Da Silva durante su paso por el reconocido PSV Eindhoven de los Países Bajos. Si bien sus declaraciones estuvieron cargadas de humor, no pudieron evitar que se reanude una disputa personal con uno de los mencionados. A continuación, te contamos qué dijo el popular ‘Aladino’.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA SOBRE FARFÁN, MANCO Y BETO DA SILVA?

Durante una entrevista en el programa “La Fe de Cuto”, Christian Cueva no dudó en expresar su profunda admiración por Jefferson Farfán y su destacada etapa en el PSV Eindhoven.

Aludió a Farfán como quien “abrió la puerta” en el fútbol holandés a los peruanos, destacando su significativo aporte. Sin embargo, Cueva continuó con una analogía que generó risas y polémica: “Es como en Holanda: Jefferson dejó la puerta también así de grande… Llegó Manco y la cerró. Después llegó Beto Da Silva ¡y dejó la casa sin puerta!”.

¿QUÉ DIJO REIMOND MANCO TRAS LAS DECLARACIONES DE CHRISTIAN CUEVA?

La broma de Christian Cueva no pasó desapercibida para Reimond Manco, quien no tardó en responder a través de su cuenta de Instagram. En su publicación, el ex ‘Jotita’ escribió: “No te preocupes por lo que tuve o hice. Preocúpate por lo que tuviste y te hizo falta. PD: Es broma”. Esta réplica demostró que Manco no se tomó la broma de Cueva a la ligera, utilizando un tono similar para devolver el “golpe”.

Historia de Reimond Manco. | Foto: @roma7_17

¿POR QUÉ CHRISTIAN CUEVA Y REIMOND MANCO ESTÁN ENFRENTADOS ACTUALMENTE?

El origen del actual distanciamiento entre Christian Cueva y Reimond Manco se remonta a comentarios realizados por este último en su podcast. Manco criticó duramente el rendimiento de Cueva en los campos de juego, llegando a cuestionar su “ritmo para la eliminatoria mundialista” y expresando su deseo de que “no sea convocado más adelante”.

Estas declaraciones fueron el detonante de la incomodidad del jugador de Cienciano, quien, según reveló, intentó comunicarse con Manco para aclarar la situación. El ex ‘Jotita’, por su parte, confirmó que Cueva lo llamó, pero afirmó que no pudo responder debido a que estaba “muy ocupado” atendiendo a sus “cuatro hijos”.

Aunque vio el mensaje de Cueva después, Manco lo percibió con un “tono altanero” y concluyó que no valía la pena discutir con quien “evidentemente nunca va a entender o no quiere escuchar”, según recoge América TV.