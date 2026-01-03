La Copa del Mundo 2026 ya se siente cada vez más cerca y millones de fanáticos alrededor del planeta comienzan a marcar la fecha en el calendario. El torneo más importante del fútbol regresará con una edición histórica que no solo promete emociones dentro de la cancha, sino también un despliegue sin precedentes por su formato, sedes y número de selecciones participantes.

A poco más de cinco meses para el pitazo inicial, la expectativa crece y la cuenta regresiva no se detiene. El Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá marcará un antes y un después en la historia del deporte rey. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTOS DÍAS FALTAN PARA QUE EMPIECE EL MUNDIAL 2026?

Tomando como referencia que hoy es 3 de enero de 2026, restan 159 días para que comience oficialmente la Copa del Mundo.

El partido inaugural se jugará el 11 de junio de 2026 y tendrá como escenario el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Ese día, el balón volverá a rodar en una cita mundialista, cuatro años después de la consagración de Argentina en Qatar 2022.

¿POR QUÉ ESTE MUNDIAL SERÁ HISTÓRICO DESDE EL PRIMER DÍA?

La edición 2026 será inédita por varias razones. Por primera vez, el torneo se realizará en tres países de manera conjunta, algo nunca antes visto en la historia del certamen. Además, el Estadio Azteca se convertirá en el primer recinto en albergar tres Copas del Mundo, tras haber sido sede en 1970 y 1986, consolidando su estatus como uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

¿CUÁL ES EL NUEVO FORMATO Y CUÁNTOS PARTIDOS SE JUGARÁN?

El Mundial 2026 estrenará un formato renovado con 48 selecciones, dejando atrás el esquema de 32 equipos. Este cambio incrementará notablemente la cantidad de encuentros, ya que se disputarán 104 partidos en total, 40 más que en la edición anterior.

Las selecciones se organizarán de la siguiente manera:

12 grupos de cuatro equipos.

Clasificarán los dos primeros de cada grupo.

Desde ahí comenzarán los dieciseisavos de final, seguidos de rondas de eliminación directa hasta la final.

¿DÓNDE SE JUGARÁ LA GRAN FINAL DEL MUNDIAL 2026?

El campeón del mundo se definirá el 19 de julio de 2026 en el New York–New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. Este estadio, conocido comercialmente como MetLife Stadium, tiene capacidad para más de 82 mil espectadores y ya cuenta con experiencia en grandes eventos futbolísticos internacionales, según informa la plataforma Olympics.

¿CÓMO SE REPARTEN LOS PARTIDOS ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ?

Aunque el Mundial se celebrará en tres países, la mayoría de los encuentros se disputarán en territorio estadounidense. La distribución será la siguiente:

Estados Unidos: 78 partidos

México: 13 partidos

Canadá: 13 partidos

México albergará el partido inaugural y encuentros en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, mientras que Canadá será sede en Toronto y Vancouver. Estados Unidos concentrará la mayor cantidad de ciudades y estadios participantes.

Con la fecha cada vez más cerca, el Mundial 2026 promete convertirse en una auténtica fiesta global del fútbol.

