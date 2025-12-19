Lima se convirtió una vez más en la ciudad que terminó albergando la gran final única de Copa Libertadores, siendo el Palmeiras vs. Flamengo de 2025, aquel compromiso cuya repercusión fue aprovechada por el popular ‘Pol Deportes’. Con tan solo 15 años a cuestas, Cliver Huamán ya representa toda una promesa para el periodismo peruano, y luego de narrar dicho partido desde lo alto del cerro ubicado alrededor del Estadio Monumental, ahora hasta graba spots publicitarios compartiendo instantes virales junto a exfutbolistas como Juan Manual Vargas.

ASÍ FUE LA BROMA QUE LE JUGÓ EL ‘LOCO’ VARGAS A ‘POL DEPORTES’ DURANTE SPOT PUBLICITARIO AHORA VIRAL

El sábado 29 de noviembre se disputó el duelo entre Palmeiras y Flamengo, y válido por una gran final de Libertadores que contó con Cliver Huamán como el narrador más protagonista de la jornada teniendo tan solo 15 años, y vistiendo terno proveniente de Andahuaylas.

Originario de dicha ciudad peruana, el popular ‘Pol Deportes’ llegó a Lima para relatar este importante compromiso continental, y desde lo alto del cerro del Estadio Monumental empezar a volverse viral, y hoy llegar a entrevistar al mismísimo Juan Manuel Vargas formando parte de spot publicitario emitido mediante redes sociales.

A través de las plataformas de Tiendas Él, logra observarse el diálogo entre Cliver Huamán y el popular ‘Loco’, y en esta oportunidad entorno a las colecciones de ternos, camisas, pantalones y más de las marcas John Holden y Donatelli.

“Loco, ¿cómo viste las promociones de Tiendas Él?“, le pregunta a Juan Manuel Vargas un ‘Pol Deportes’ haciendo las veces de reportero, y recibiendo como respuesta el ”Con los ojos pues sobrino" que ya es viral entre miles de internautas.

La broma realizada con sarcasmo, y que generó más de una carcajada durante la grabación de spot, hoy acumula más de 13 mil likes, evidenciándose así el gran protagonismo y popularidad alcanzada por parte de Cliver Huamán, y ello siendo imagen de dicha marca enfocada en moda masculina a nivel nacional.

EL REGRESO DE ‘POL DEPORTES’ A ANDAHUAYLAS Y LA BECA OBTENIDA PARA ESTUDIAR PERIODISMO

Así como llegó, ahora es el turno de retornar a la tierra que lo vio nacer, y esto tras confirmar el mismo ‘Pol Deportes’ de tan solo 15 años, su vuelta a Andahuaylas para pasar las fiestas de fin de año.

En medio de narración desde lo alto del cerro del Estadio Monumental para transmitir el Palmeiras vs. Flamengo digitalmente, y hasta viaje a España para ver en vivo el Real Madrid vs. Manchester City, Cliver Huamán regresa a dicha ciudad cargado de sueños y con la expectativa de aprovechar la beca recibida de parte de la Universidad Jaime Bausate y Meza el miércoles 17 de diciembre.

Contando con el apoyo académico de la reconocida casa de estudios cuya sede se ubica en el distrito limeño de Jesús María, ‘Pol Deportes’ una vez terminada la secundaria, buscará convertirse en periodista de manera profesional, y a partir de entonces cumplir cada meta soñada luego de alcanzar notoriedad mediante plataformas digitales.