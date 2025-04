En las últimos horas, Universitario de Deportes puso fin a todas las especulaciones y anunció la emotiva salida de Fabián Bustos como entrenador para tomar un nuevo reto en su carrera deportiva en el Olimpia de Paraguay. Esta noticia ha tomado por sorpresa a los hinchas cremas, por lo que el club tomó una decisión y confirmó que Manuel Barreto asumirá como DT del primer equipo en los siguientes partidos. Ante esta situación, el actual director deportivo de la institución envió un contundente mensaje en señal de apoyo a sus jugadores y aseguró que los llevará a la Champions League. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO MANUEL BARRETO SOBRE LAS CRÍTICAS A LOS JUGADORES DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

En la última edición del programa ‘DyT’ con Diego Rebagliati y Talía Azcárate, estuvo como invitado Manuel Barreto para contar más detalles sobre este nuevo reto dirigiendo, al menos provisionalmente, a Universitario de Deportes. El actual director deportivo de la ‘U’ se mostró optimista por sacar buenos resultados en la Copa Libertadores 2025, a pesar de que algunos den por finalizada su participación. Así, mencionó que confía mucho en sus jugadores e incluso aseguró que se los llevaría a disputar la UEFA Champions League. Aunque, no dejó pasar el momento para defender a Diego Churín, quien ha sido criticado por los hinchas y la prensa debido a su bajo desempeño. Ante ello, Barreto pidió que se le de más tiempo en el campo para que demuestre su buen nivel.

“Churín no ha completado ni tres partidos, tiene que jugar, y cuando juegue, y seamos capaces de generar situaciones para que él pueda convertir o errar, a mitad o fin de año evaluaremos y tomaremos decisiones, pero ‘matar’ a un jugador por 45 minutos, no porque tiene que tener su tiempo para poder destacar. Sé que muchos nos dan por muertos, pero esto no ha acabado. Creo a muerte en el plantel de Universitario, banco a ‘muerte’ a mis delanteros, que dicen que no son para Libertadores, me los llevaría a la Champions, por la confianza que les tengo. Voy a defender con todos los que trabajo", dijo Barreto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UNA POSIBLE SALIDA DE MANUEL BARRETO DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Durante la entrevista en YouTube, Manuel Barreto se refirió a una posible salida de Universitario de Deportes, quien ha estado en el club de Ate durante casi cuatro temporadas, ocupando el cargo de responsable del área deportiva. El exjugador peruano estará al mando de la ‘U’ durante los partidos ante Deportivo Binacional por la Liga 1 y Barcelona de Ecuador por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, mencionó que estos compromisos deportivos y más le han generado mucho desgaste, por lo que cree que su tiempo en el club está llegando a su fin. Aunque confesó que le ha devuelto el protagonismo al cuadro crema a nivel futbolístico en los últimos tiempos.

“Está siendo un cuarto año muy desgastante, siento que he cumplido con todo lo que me he propuesto en el club, he cumplido con el 90% de los objetivos que me he planteado a nivel profesional, a nivel formativo. Hemos logrado, lo más importante para mí era, cuando llegue al club, me rogaban mis amigos, me decían ‘no podemos hablar en el grupo de WhatsApp’, hemos recuperado la ilusión, el sentido de pertenencia, la alegría, la alegría que me da ver gente de la ‘U’ con su camiseta, orgullosa de su equipo, hinchando el pecho, eso lo recuperamos”, explicó.

