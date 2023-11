El mundo del fútbol es como la vida misma, y así como puedes lidiar con la derrota, también serás feliz gracias al cariño de compañeros o personas vinculadas al ‘deporte rey’. La historia de Ramón Mifflin en Sporting Cristal, la MLS y selección peruana, puede contarse también a partir de las destacadas amistades que tuvo con los icónicos Pelé y Diego Armando Maradona, el emblemático 10 argentino con el cual compartió divertidas anécdotas, y graciosamente un episodio que involucró a Carlos ‘Kukín’ Flores. Te contamos qué pasó, y cómo fue la vez que le colgó una llamada al popular ‘Pelusa’ haciendo un chiste en referencia a ‘O Rei’.

¿CÓMO FUE LA DIVERTIDA ANÉCDOTA DONDE RAMÓN MIFFLIN RECIBIÓ UNA LLAMADA DE MARADONA Y ‘KUKÍN’ FLORES LE COLGÓ PARA LUEGO VACILARLO CON PELÉ?

Futbolísticamente los 4 protagonistas de esta divertida anécdota contada por el propio Ramón Mifflin, fueron mágicamente buenos e importantes para sus respectivos clubes hasta que tiempo después terminaron partiendo a la eternidad en pleno siglo XXI, pero el ‘Cabezón’ todavía guarda en la memoria la vez en la que Carlos ‘Kukín’ Flores se atrevió a colgarle el teléfono al mismísimo Diego Armando Maradona, y encima lo vaciló con Pelé.

Hace 22 años, y gracias a las gestiones del recordado mediocampista de Perú en México 70, el habilidoso volante zurdo que venía de jugar en Brasil y su amado Sport Boys, firmó contrato con Belgrano de Córdoba, y a partir de ese momento empezaría una divertida convivencia.

Para “Los Titulares de Puchungo” del 1 de setiembre, Ramón Mifflin confirmó que la anécdota contada sobre el corte de llamada de ‘Kukín’ a Maradona era cierta, revelando que todo inició cuando hospedados en Villa Carlos Paz, sonó el teléfono en la habitación que compartieron, y Carlos procedió a contestar porque el ‘Cabezón’ estaba duchándose.

“Yo me estaba bañando y me olvido de decirle que me iban a llamar de Buenos Aires”, expresó el exseleccionado nacional, confesando que cuando el 10 chalaco respondió, se mostró incrédulo ante la respuesta del ‘Pelusa’, quien le había dicho que era nada más y nada menos que el campeón del mundo en México 86.

Como ‘Kukín’ pensó que era un farsante o todo se trataba de una broma de mal gusto, lo tomó con gracia contestándole directamente al ‘Barrilete Cósmico’ con un “si tú eres Maradona, yo soy Pelé”.

Ramón Mifflin terminó revelándole a ‘Puchungo’ que tras el corte de llamada, él le devolvió la comunicación vía telefónica porque efectivamente esperaba que Diego Armando lo contactara estando en Argentina.

¿QUÉ LE DIJO MARADONA A RAMÓN MIFFLIN LUEGO DE QUE ‘KUKÍN’ FLORES LE CORTARA LA LLAMADA?

La anécdota entre Carlos ‘Kukín’ Flores y Diego Armando Maradona contada por Ramón Mifflin, gran amigo tanto del ‘Pelusa’ como de Pelé, no terminó con el abrupto corte de llamada y graciosa respuesta del ‘10′ peruano al ‘10′ argentino, sino que el popular ‘Pelusa’ aún tenía algo que decirle al ex Sport Boys, Universitario y Alianza Lima.

“Quién es esa ‘cuchara’ que me ha contestado”, le dijo el icónico futbolista argentino que por ese entonces tenía 41 años, muy molesto a un ‘Cabezón’ que lo tomó con la misma chispa que hoy lo caracteriza como invitado de lujo a diversas entrevistas.