Por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1, Alianza Lima visitó a ADT en el Estadio Unión Tarma, donde perdió por segunda vez en lo que va del campeonato nacional. A pesar de que el equipo de Néstor Gorosito disputó el encuentro con un equipo alterno, pensando en su próximo duelo por Copa Libertadores, los hinchas, periodistas y exfutbolistas lanzaron fuertes críticas, como Marko Ciurlizza, quien no dudó en tener rígidos comentarios contra dos jugadores íntimos por su bajo desempeño. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ JUGADORES DE ALIANZA LIMA FUERON CRITICADOS POR MARKO CIURLIZZA TRAS PERDER ANTE ADT?

Este sábado 29 de marzo, Alianza Lima sufrió una dura derrota ante ADT en Tarma, lo cual generó que muchos hinchas cuestionen el planteamiento y desempeño de varios jugadores. Aunque el desorden táctico y la poca eficacia de los blanquiazules demostrados ante los tarmeños fueron evidentes, uno de los que se pronunció fue Marko Ciurlizza, quien emitió fuertes críticas contra dos jugadores del club íntimo.

Marko Ciurlizza tuvo fuertes comentarios contra Matías Succar y Jhamir D'Arrigo por su bajo desempeño. Foto: Captura A Presión

El exfutbolista no dudó en cuestionar el desempeño de Jhamir D’Arrigo, quien fue sustituido a los 76 minutos, y de Matías Succar, quien salió por Víctor Guzmán, por no haber tenido un buen partido. “Lamentablemente no responde Succar y D’Arrigo también sigue muy peleado con la pelota es sorprendente, ahora lo ponen con el perfil cambiado y quedó muy expuesto también. Salvo Gaibor. Luego hubo muy poco de Alianza en ataque. Lo que pasa es que tampoco (Matías Succar) es un Paolo Guerrero o Hernán Barcos en el biotipo, o sea el tipo es un chico normal”, sostuvo en A Presión.

¿QUÉ DIJO NÉSTOR GOROSITO TRAS LA DERROTA DE ALIANZA LIMA ANTE ADT?

Tras la derrota de Alianza Lima, el entrenador Néstor Gorosito expresó su profunda frustración y descontento con la organización del partido y la logística del viaje. Sus críticas se centraron en la “improvisación” y la falta de profesionalismo que, según él, caracterizaron la preparación del encuentro.

Según informa Infobae, hace unos días, el club blanquiazul había solicitado la postergación del partido debido a problemas con el aeropuerto de Jauja y las carreteras hacia Tarma, pero la Federación Peruana de Fútbol desestimó la petición. Esta decisión obligó al equipo a un viaje extenuante, con salida a las 5 de la mañana, sin desayuno ni comida, lo que habría afectado significativamente el rendimiento de los jugadores, según Gorosito.

🎙️"Hasta ayer no se sabía si se jugaba. Por eso después le pasa al fútbol peruano lo que le pasa".



Néstor Gorosito, director técnico de Alianza Lima, tras la dura caída en Tarma.



🎤 @Landivar_renato

🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/bTOxXzaJOY — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 30, 2025

“No nos tiene que pasar esto de venir así de forma tan improvisada, que hasta llegar no se sabía si jugaba. Hoy a la mañana que el aeropuerto está cerrado, que está abierto, que no saben…. Por eso después, uno a medida que va conociendo, le pasa al fútbol peruano lo que le pasa, por toda esta cosa que pasa”, declaró Gorosito, enfatizando la falta de planificación y la incertidumbre que rodeó al partido.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO PARTIDO DE ALIANZA LIMA?

Luego de la reciente derrota de Alianza Lima, toda la atención se dirige hacia el próximo desafío del equipo en la Copa Libertadores 2025. Este martes 1 de abril, el conjunto blanquiazul se medirá contra el Club Libertad en el estadio Alejandro Villanueva. Por ello, en este importante partido, Gorosito tiene la intención de presentar su mejor alineación, con jugadores clave como Guillermo Viscarra, Carlos Zambrano, Pablo Cepellini y Hernán Barcos.