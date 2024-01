La dura crítica de Percy Olivares al Universitario de Fabián Bustos: “Le falta fútbol”

Universitario de Deportes presentó el último sábado en la ‘Noche Crema’ su plantel oficial para lo que será su participación en la Liga 1 2024 y la Copa Libertadores. En dicho evento el cuadro crema empató a uno con Coquimbo Unido de Chile, por lo que algunos comunicadores salieron a criticar el juego del equipo de Fabián Bustos, entre ellos fue Percy Olivares en su programa digital. Entérate lo que dijo el exfutbolista en esta nota.

¿QUÉ DIJO PERCY OLIVARES SOBRE EL JUEGO DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

En la edición del 22 de enero, el programa ‘Agrandados’ estuvo tocando varios temas del fútbol nacional e internacional. Este fue el caso de Universitario y su presentación en la ‘Noche Crema’ que para algunos periodistas deportivos tuvo una floja actuación ante el equipo chileno. Percy Olivares, que estuvo presente en el evento crema, no dudo en despotricar contra los merengues señalando que a la ‘U’ le falta fútbol.

“Yo en los tres partidos que he visto de la U tenían unos problemas tremendos para filtrar dos pases. En resumen de este comentario, a la U le falta fútbol, no tienen, no hacen y no generan ofensivamente”, dijo Olivares para dicho programa.

Mientras que el ‘Flaco’ Granda también se unió a las criticas para Universitario, mencionando que no le gusta la propuesta del equipo crema, incluso prefería el estilo de juego de Fossati ya que era más ofensivo a comparación de lo que se muestra ahora.

“Para mí la U todavía no arranca, no me gusta la U, lo quiero decir así sin ánimos de que se enojen los hinchas. Me gustaba la propuesta de Fossati porque era más ofensivo, acá me parece que juegan 20 metros más atrás”, comentó el periodista. Sin embargo, resaltó el desempeño de Jairo Concha y Christofer Gonzales en el campo de juego. “Me gustó el ingreso de Concha. Yo te digo que con muy poquito Concha y Gonzales serán titulares en el equipo porque la competencia que tienen es bajita”, agregó.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PROGRAMA 'AGRANDADOS'?

Giancarlo Granda, uno de los periodistas deportivos con más popularidad en el medio, cuenta con su propio canal conocido como 'Tiempo Muerto' que se transmite mediante YouTube. Ahora se prepara para desarrollar su proyecto digital con distintos programas y uno de ellos es 'Agrandados', espacio donde se debate y analiza todo sobre el fútbol. Este programa contará con la presencia de extrabajadores de GOLPERU y ESPN Perú, como Maximiliano Mendaña, Percy Olivares, Pancho Pizarro, Paolo Maldonado y Javier Sáenz.

