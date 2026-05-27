Por Redacción EC

Universitario de Deportes atraviesa uno de sus momentos más difíciles de la temporada. El conjunto crema igualó sin goles frente a Deportes Tolima y selló su eliminación de la Copa Libertadores, apagando así la ilusión de continuar en el escenario continental. El golpe deportivo se vuelve aún más duro al considerar que el cuadro merengue tampoco logró imponerse en la pelea por el Torneo Apertura durante el inicio de la Liga 1. Entre resultados irregulares y oportunidades desperdiciadas, los de Ate enfrentan un panorama cargado de cuestionamientos, presión y la necesidad urgente de reencontrarse con su mejor versión. En este contexto complicado, Óscar del Portal, reconocido periodista, criticó duramente a Franco Velazco, administrador temporal de la ‘U’.