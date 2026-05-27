Universitario de Deportes atraviesa uno de sus momentos más difíciles de la temporada. El conjunto crema igualó sin goles frente a Deportes Tolima y selló su eliminación de la Copa Libertadores, apagando así la ilusión de continuar en el escenario continental. El golpe deportivo se vuelve aún más duro al considerar que el cuadro merengue tampoco logró imponerse en la pelea por el Torneo Apertura durante el inicio de la Liga 1. Entre resultados irregulares y oportunidades desperdiciadas, los de Ate enfrentan un panorama cargado de cuestionamientos, presión y la necesidad urgente de reencontrarse con su mejor versión. En este contexto complicado, Óscar del Portal, reconocido periodista, criticó duramente a Franco Velazco, administrador temporal de la ‘U’.

La dura reacción de Óscar del Portal tras la eliminación de Universitario en la Libertadores 2026: “Siempre del ‘floro’ del populismo”

“Digamos que de repente cinco entrenamientos, seis entrenamientos. Y ha dicho: ‘Pese a eso, soy responsable. Soy responsable de esta situación, soy responsable, esto, del tema físico, soy responsable del equipo’”, empezó diciendo el popular ‘Chato’ en Al Ángulo.

“Sin embargo, hay un administrador que ya está buen tiempo ahí y que nunca es responsable. La responsabilidad, no, de Barco. La responsabilidad de Fossati por querer pedir más plata. La responsabilidad de jugadores que querían algo más. Nadie está por encima del club. La responsabilidad del Tunche. Siempre encontró algún responsable y siempre del floro del populismo para quedar bien”, agregó el hombre de prensa.

“Creo que es el momento de que el señor Velazco, como administrador, diga: ‘Sí, nos equivocamos, me equivoqué y a partir de ahora vamos juntos’. Pero mientras siga con esa soberbia y ese egocentrismo de que los demás son responsables, ya no hay a quién culpar. Ya no está el ‘Tunche’, ¿no? Ya se le sancionó. Ya no está Fossati. Ya no está Barco. O mañana sale la nota de que viene un refuerzo. Puede ser la típica también", dijo por último el comunicador.

¿Qué dijo Héctor Cúper en conferencia de prensa?

Héctor Cúper, entrenador de los merengues, dijo lo siguiente en conferencia de prensa: “Hay una profunda decepción. Teníamos muchas expectativas y la gente se fue un poco decepcionada. Todos confiábamos en este partido y lo que más nos alegra es que los hinchas se vayan felices, lamentablemente no pudo ser”.

Programación de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026 - Liga 1

Viernes 29 de mayo

Atlético Grau vs. Deportivo Moquegua - Estadio Campeones del 36 (15:00 horas)

Sábado 30 de mayo

ADT de Tarma vs. Cusco FC - Estadio Unión Tarma (11:00 horas)

Deportivo Garcilaso vs. Juan Pablo II - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (15:00 horas)

Sport Boys vs. Comerciantes Unidos - Estadio Miguel Grau (17:30 horas)

Universitario vs. Sport Huancayo - Estadio Monumental (20:00 horas)

Domingo 31 de mayo

Melgar vs. Alianza Atlético - Estadio Monumental de la UNSA (11:00 horas)

FC Cajamarca vs. Alianza Lima - Estadio Héroes de San Ramón (13:15 horas)

Los Chankas vs. UTC de Cajamarca - Estadio Los Chankas (15:15 horas)

Cienciano vs. Sporting Cristal - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (17:00 horas)