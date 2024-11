En las últimas semanas, Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentaron en tres ocasiones: dos por la Copa BetPlay y uno por la Liga BetPlay. Sin embargo, fue el partido de liga correspondiente a la fecha 18 el que acaparó los titulares. Un incidente protagonizado por Edwin Cardona, figura del cuadro verdolaga, donde supuestamente realizó provocaciones a la hinchada rival, llevó a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) a imponerle una sanción ejemplar, generando un amplio debate en el mundo del fútbol colombiano. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ FUE SANCIONADO EDWIN CARDONA?

La sanción a Cardona se sustenta en el informe que presentó el árbitro Carlos Ortega, donde se detalla cómo el jugador respondió a incidentes en la tribuna de Independiente Medellín con un gesto provocativo al besarse el escudo del Atlético Nacional. A pesar de los intentos del capitán del DIM, Jaime Alvarado, por calmar a la afición, la acción de Cardona fue considerada por el Comité Disciplinario de la Dimayor como una falta grave, lo que motivó la sanción.

“Al minuto 60 de juego, en la reanudación de un saque de esquina a favor del club AT Nacional en la zona noroccidental, desde la tribuna lanzan objetos (botella de agua y monedas), sin llegar a impactar al jugador #8, Edwin Cardona, ante esto él mismo se rehúsa en reanudar, en este instante llega el capitán del club Ind. Medellín #15, Jaime Alvarado, pidiendo la calma a la tribuna, antes de reanudar el jugador Edwin Cardona se besa el escudo mirando a la tribuna adversaria de manera provocativa”, señala el reporte del árbitro.

¿CUÁL FUE LA DURA SANCIÓN QUE RECIBIÓ EDWIN CARDONA?

Debido a las supuestas provocaciones de Cardona, el Comité Disciplinario de la Dimayor, mediante la Resolución 102 del 2024, decidió hacerlo responsable de sus actos y sancionarlo con dos fechas de sanción, más una considerable cantidad de dinero como multa.

“Sancionar al señor Edwin Andrés Cardona Bedoya, jugador y capitán del registro del Club Atlético Nacional S.A. (”Nacional”) con dos (2) fechas de suspensión y multa de dos (2) SMMLV equivalentes a dos millones seiscientos mil pesos ($2.600.000), por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 65 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 18ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2024, entre el Club Atlético Nacional S.A. y El Equipo del Pueblo S.A.”, señala la resolución.

¿QUÉ DIJO ATLÉTICO NACIONAL RESPECTO A LA SANCIÓN DE SU JUGADOR?

Según se pudo ver también en la Resolución 102, Atlético Nacional manifestó que, aunque no aprueba las provocaciones, acciones como besar el escudo son parte de la pasión futbolística y no deberían ser vistas como una afrenta. En este sentido, quiso destacar que el club rival no presentó ninguna queja formal sobre lo ocurrido.

“Un beso al escudo de la camiseta es un gesto normal que hacen los jugadores durante el partido, ya sea por causa de un gol, por celebrar alguna acción de un compañero, para alentar, entro otros, y en este caso el Jugador no realizó ningún tipo de gesto a modo de provocación hacia la tribuna. El estándar para determinar que hay una provocación de un Jugador a la hinchada debe ser mucho más alto, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, pero en la situación que nos ocupa, queda debidamente demostrado que no hubo ni celebración excesiva ni gestos provocativos por parte del Jugador. La pregunta real sería, ¿Para quién iría dirigido dicho supuesto gesto provocativo? Definitivamente, sería para el DIM. No obstante, dicho club no presentó denuncia o queja alguna al respecto”, se lee en la resolución de la Dimayor.

Asimismo, el equipo verdolaga criticó la falta de criterio del árbitro Carlos Ortega de no sancionar la agresión de la hinchada hacia Cardona y enfocarse simplemente en la reacción del jugador. También cuestionaron la decisión del árbitro de no amonestar a Cardona, pues si consideraba que su acción ameritaba una sanción, debió mostrarle una tarjeta de inmediato.

Basados en los argumentos expuestos, Atlético Nacional solicitó formalmente el archivo de la investigación, al considerar que no se ha cometido ninguna infracción que amerite una sanción, según informa Marca.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DEL COMITÉ DISCIPLINARIO DE LA DIMAYOR ANTE LOS ARGUMENTOS DE ATLÉTICO NACIONAL?

El Comité Disciplinario, al considerar que Nacional intentaba justificar indebidamente la acción de su capitán, respondió citando directamente el Artículo 65 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol: “Toda persona que provoque al público durante un partido será sancionada con una suspensión de dos (2) a cuatro (4) fechas y una multa de dos (2) a ocho (8) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción”.

Posteriormente, el comité indicó que rechaza los argumentos de Nacional, señalando que no presentaron ninguna evidencia para contradecir el informe del árbitro. Además, enfatizaron en que la respuesta de Cardona a los objetos lanzados, lejos de ser una justificación, constituye una infracción al reglamento.

Asimismo, el Comité Disciplinario resaltó que el rol de capitán de Cardona incrementa su responsabilidad, ya que se espera que sea un ejemplo para sus compañeros y represente al club de manera adecuada.