Universitario logró el gran objetivo que se planteó a inicio de temporada: salir campeón en su centenario. El último domingo, los cremas empataron ante Los Chankas y se llevaron el tan ansiado bicampeonato. En este contexto, Juan Manuel Vargas, exjugador de la ‘U’ y figura en su momento de la selección peruana, dio unas declaraciones muy emotivas sobre el buen momento por el que viene atravesando el club de sus amores.

La emotiva confesión de Juan el ‘Loco’ Vargas sobre el bicampeonato de Universitario: “Me hubiera gustado estar en estos momentos”

“Contento, contento por el club más que todo, por los hinchas, por la gente que no está, por la gente que se ha ido como en el caso ahora último del profe Chale, ‘Zapatito’, toda esa gente identificada con el club creo que están gozando de lo que ha pasado, del centenario y del bicampeonato”, empezó diciendo Vargas en entrevista con Gol Perú.

Luego, el popular ‘Loco’ agregó: “Acá no es un solo jugador, acá es un equipo, los que están en el banco, en la tribuna, yo creo que es todo un plantel, desde el utilero, desde ‘Pajita’ hasta ‘Zapatito’, que no sé si habrás visto los videos, cómo alienta al equipo”.

Por último, el exCatania se refirió también a que le hubiera gustado vivir un momento parecido en su época de jugador de la ‘U’. “Desde el punto de vista de la barra, ver el estadio lleno, es otra sensación. Así que eso es la ‘U’, ya lo saben los que están acá, los que han venido. El que juegue por la ‘U’ siempre tiene que dar el cien por ciento. Estar en la ‘U’ es esto. Les tocó a ellos, cómo me hubiera gustado estar en estos momentos. Jugué dos años en la ‘U’ cuando me fui, luego dos años, pero bueno, al que le tocó le tocó. Hay que disfrutar como hincha”.

'El Loco' Juan Manuel Vargas dijo en su momento no cree ser un ídolo de Universitario. (@gec)

Un gran número de hinchas se dieron cita en Andahuaylas para ver a Universitario campeón en su centenario. (Foto: Jhonatan Huarcaya)

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre Bruno Marioni?

Fabián Bustos, técnico merengue, se refirió a Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima. “¿Cómo no me va a molestar lo que se habló de mí? Hay un director deportivo que dijo que su equipo había sido el mejor del primer semestre por haber hecho la mejor Copa Libertadores. ¡Por Dios, no ganó un partido!”.

“¿Dónde está Fluminense hoy? ¿Dónde está Botafogo hoy? Uno está en la final de la Libertadores, primero en el Brasileirao, y el otro tratando de salir de la zona de descenso”, agregó el técnico argentino entrevista con L1 Max.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2024

Jueves 31 de octubre

Cienciano 7-0 Unión Comercio (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Viernes 1 de noviembre

ADT 1-0 Sport Boys (estadio Unión Tarma)

Sábado 2 de noviembre

UTC 1-1 Sport Huancayo (Estadio Germán Jara Contreras)

Atlético Grau 3-1 César Vallejo (Estadio Campeones del 36)

Carlos Mannucci 2-2 Alianza Atlético (Estadio Mansiche)

Domingo 3 de noviembre

Sporting Cristal 3-0 Comerciantes Unidos (estadio Alberto Gallardo)

Melgar 1-1 Deportivo Garcilaso (estadio de la UNSA)

Alianza Lima 1-2 Cusco FC (estadio Alejandro Villanueva)

Los Chankas 0-0 Universitario (estadio Monumental)