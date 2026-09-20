Pablo Guede puso en marcha una planificación especial en Alianza Lima durante el receso del Torneo Clausura 2026. El técnico argentino pretende utilizar este periodo para elevar el nivel físico de sus dirigidos, corregir aspectos del funcionamiento colectivo y preparar al plantel para una exigente recta final de campeonato. Su propuesta contempla una etapa de concentración, entrenamientos a doble turno y la posibilidad de disputar partidos amistosos.

Alianza Lima tendrá una mini pretemporada durante el receso

El plan de Pablo Guede contempla una concentración de 10 días, durante la cual el equipo realizará 14 sesiones de entrenamiento. El estratega explicó que los jugadores tendrán inicialmente algunos días para despejarse y luego afrontarán una etapa de trabajo más exigente, con actividades distribuidas en dos turnos. La intención es aprovechar la pausa para reforzar la preparación física del grupo.

“Ahora se viene lo bueno. La planificación es hasta el jueves para que despejen la cabeza y después me los llevo concentrados a 10 días para trabajar a doble turno; vamos a hacer 14 entrenamientos”, señaló Guede en conferencia de prensa. El entrenador también remarcó que el equipo necesita incrementar su condición física para afrontar con mayores recursos las fechas que restan del torneo.

¿Cuántos partidos amistosos jugaría Alianza Lima?

Como parte de la planificación, el comando técnico analiza la posibilidad de organizar entre uno y tres encuentros amistosos. Estos compromisos todavía no están confirmados, por lo que los posibles rivales, escenarios y fechas permanecen en evaluación. La idea es que los futbolistas puedan sumar ritmo competitivo y que Guede observe el rendimiento del plantel durante la etapa de preparación.

Los amistosos incluso podrían desarrollarse en el interior del país y contar con la presencia de público, aunque esta alternativa dependerá de las coordinaciones entre el club, el comando técnico y las autoridades correspondientes. Por ahora, el principal eje de la estrategia es combinar la exigencia física con sesiones destinadas a mejorar el rendimiento colectivo de Alianza Lima.

El objetivo de Guede es llegar fortalecido al cierre del Clausura

La planificación llega después de una etapa irregular para el conjunto blanquiazul, que acumuló cuatro jornadas consecutivas sin ganar antes de recuperarse con una victoria por 2-0 frente a ADT en Matute. Los goles de Marco Huamán y Eryc Castillo permitieron al equipo dejar atrás esa racha y afrontar el receso con una perspectiva distinta.

Alianza Lima tiene por delante siete partidos en el tramo final del Torneo Clausura 2026: cuatro como visitante y tres en condición de local. Entre sus próximos desafíos aparecen los duelos ante Cusco FC, Atlético Grau y CD Moquegua, además de encuentros pendientes contra Sporting Cristal y Los Chankas. La preparación diseñada por Guede busca que el plantel llegue con una mejor base física y competitiva para afrontar estos compromisos y mantener sus aspiraciones en la Liga 1.

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