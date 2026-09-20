Bryan Reyna rompió su silencio sobre la poca continuidad que ha tenido en Universitario de Deportes y se refirió directamente a las decisiones del entrenador Héctor Cúper. El futbolista volvió a integrar una convocatoria del conjunto crema después de varios meses y, tras ingresar en el segundo tiempo frente a Deportivo Garcilaso, aseguró que su ausencia no estuvo relacionada con un problema médico, sino con las preferencias del comando técnico.

Bryan Reyna explicó por qué no aparecía en las convocatorias

“Desde el día uno que estoy acá yo no me he lesionado. No he tenido ninguna lesión y nada... son gustos”, declaró Reyna en una entrevista con L1 MAX. Con esta afirmación, el atacante descartó que una dolencia física fuera la razón por la que quedó fuera de las listas de Universitario durante buena parte del Torneo Clausura.

El jugador también manifestó su disconformidad con la situación que atravesó en el club. “No me merezco no salir en lista, nunca me ha pasado en mi carrera”, señaló, al explicar que considera injusto no haber sido tomado en cuenta pese a su percepción sobre el rendimiento que muestra durante los entrenamientos. Sus declaraciones reflejan la distancia entre sus expectativas de participación y las decisiones del entrenador argentino.

¿Qué dijo Bryan Reyna sobre sus entrenamientos?

El extremo peruano sostuvo que sus compañeros conocen el esfuerzo que realiza en las prácticas y afirmó que es consciente de que también debe asumir una autocrítica cuando su nivel no es el esperado. Sin embargo, indicó que viene trabajando para recuperar protagonismo y que la decisión final sobre su participación depende de Cúper. “Yo respeto la decisión del entrenador, pero me queda seguir trabajando como lo vengo haciendo”, expresó.

Reyna explicó, además, que decidió hablar públicamente porque su situación está vinculada con su carrera profesional. “Esto es mi trabajo. Yo tengo que comunicarlo de alguna manera, porque esto para mí es mi trabajo, y si no juego, el día de mañana, ¿dónde voy a estar?”, comentó. El futbolista dejó así en claro su preocupación por la falta de minutos y por la necesidad de explicar su ausencia ante la hinchada.

Reyna volvió a jugar tras cuatro meses de espera

El atacante regresó a una lista de convocados de Universitario para el partido ante Deportivo Garcilaso, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Ingresó en los minutos finales del encuentro disputado en Cusco, aunque su aparición se produjo en una noche complicada para el equipo crema, que perdió por 4-0 frente al conjunto local. Su retorno abre la posibilidad de que vuelva a competir por más oportunidades en las siguientes jornadas, aunque la decisión dependerá del cuerpo técnico.

La situación de Bryan Reyna queda ahora expuesta públicamente: el jugador ha expresado su desacuerdo con las ausencias, mientras que la elección de los futbolistas corresponde al entrenador Héctor Cúper. Hasta el momento, las declaraciones difundidas recogen la versión del atacante y no incluyen una respuesta específica del técnico sobre sus afirmaciones.

Héctor Cúper y el panorama de Universitario

Antes del encuentro ante Deportivo Garcilaso, Héctor Cúper había explicado que la convocatoria de Bryan Reyna y Jordan Guivin se produjo por el desempeño que ambos mostraron durante la semana. La postura del técnico argentino contrasta con la lectura del futbolista, quien busca recuperar un lugar estable dentro de las alternativas ofensivas del cuadro merengue.

La declaración de Reyna se produce en un momento complejo para Universitario. La goleada en Cusco le costó al equipo perder el liderato del Torneo Clausura, y Cúper reconoció que su plantel falló en todos los aspectos del juego. Con el receso por fecha FIFA, los cremas tendrán tiempo para corregir errores, mientras Reyna intentará que su respuesta en los entrenamientos lo devuelva a la consideración del comando técnico.

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