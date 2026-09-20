Bryan Reyna volvió a ser convocado por Universitario después de aproximadamente cuatro meses y habló sobre su falta de continuidad bajo la dirección de Héctor Cúper. (Composición EC)
Bryan Reyna volvió a ser convocado por Universitario después de aproximadamente cuatro meses y habló sobre su falta de continuidad bajo la dirección de Héctor Cúper. (Composición EC)
Por Redacción EC

Bryan Reyna rompió su silencio sobre la poca continuidad que ha tenido en Universitario de Deportes y se refirió directamente a las decisiones del entrenador Héctor Cúper. El futbolista volvió a integrar una convocatoria del conjunto crema después de varios meses y, tras ingresar en el segundo tiempo frente a Deportivo Garcilaso, aseguró que su ausencia no estuvo relacionada con un problema médico, sino con las preferencias del comando técnico.