Por Christian Gambini

La victoria en el clásico dejó alegría en el plantel de Universitario, aunque los jugadores cremas dejaron claro que el triunfo representa un paso importante y no el destino final. El equipo recuperó el primer lugar del Torneo Clausura después de una jornada que terminó favoreciéndolo en la tabla. La celebración por haber derrotado a Alianza Lima en Matute fue intensa, pero también breve. En el vestuario saben que todavía quedan fechas por disputar y puntos importantes en juego. Por eso, la euforia comenzó a dar paso a la concentración.