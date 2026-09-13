La victoria en el clásico dejó alegría en el plantel de Universitario, aunque los jugadores cremas dejaron claro que el triunfo representa un paso importante y no el destino final. El equipo recuperó el primer lugar del Torneo Clausura después de una jornada que terminó favoreciéndolo en la tabla. La celebración por haber derrotado a Alianza Lima en Matute fue intensa, pero también breve. En el vestuario saben que todavía quedan fechas por disputar y puntos importantes en juego. Por eso, la euforia comenzó a dar paso a la concentración.

Con la punta nuevamente en sus manos, Universitario afronta ahora el desafío de sostener el rendimiento mostrado en las últimas jornadas. El plantel entiende que cualquier tropiezo puede modificar nuevamente la parte alta de la clasificación. La consigna es mantener la calma, trabajar durante la semana y evitar que la emoción del clásico distraiga al grupo. El triunfo ante el eterno rival ya quedó como un capítulo importante, pero la temporada continúa. Para los cremas, el verdadero objetivo será llegar al final del Clausura manteniendo la regularidad y el liderazgo.

Estas fueron sus palabras de Riveros al terminar el partido y los jugadores estaba extasiados de felicidad

Días antes del clásico, Williams Riveros ya había destacado el buen momento que atravesaba Universitario y la importancia de afrontar con concentración un duelo de tanta trascendencia. Sin embargo, después de que el cuadro crema se impusiera por 2-1 ante Alianza Lima, el defensor dejó de lado los análisis previos y se entregó a la celebración. Sobre el césped de Matute, frente a las cámaras, sus palabras fueron breves, pero cargadas de euforia. El triunfo agónico había desatado la alegría del plantel visitante. Y Riveros encontró una manera directa de resumir lo que acababa de ocurrir.

“Venimos, ganamos y nos vamos”, manifestó el zaguero crema con evidente entusiasmo mientras celebraba la victoria en territorio blanquiazul. La frase, corta y contundente, capturó el espíritu de un Universitario que consiguió los tres puntos en el último suspiro del clásico. Riveros, que había hablado con cautela antes del encuentro, esta vez dejó que la emoción hablara por él. La celebración en Matute reflejó la importancia que tuvo el resultado para el plantel. Para la ‘U’, la noche terminó con una victoria y una celebración que difícilmente olvidarán.

Santamaría y Andy Polo También no dejaron sus palabras con euforia al terminar el partido ante Alianza

El pitazo final desató la euforia entre los jugadores de Universitario, que celebraron con intensidad una victoria conseguida en los últimos instantes del clásico. Con la emoción todavía a flor de piel, Ánderson Santamaría resumió el espíritu del equipo con una frase que reflejó su perseverancia: “Esa es la “U” hasta el final”. La alegría se extendió rápidamente entre los futbolistas, conscientes de la importancia de haber ganado en Matute. El triunfo significó mucho más que tres puntos para el plantel crema. También representó una inyección de confianza después de algunos resultados adversos.

La celebración continuó sobre el césped, donde Andy Polo también dejó una expresión cargada de entusiasmo tras el agónico desenlace. “Con zapatito”, dijo el atacante, en medio de la algarabía por el gol que terminó definiendo el encuentro. Universitario encontró así una razón para festejar durante el fin de semana, no solo por haber derrotado a su clásico rival. El resultado también permitió al conjunto crema recuperar el primer lugar del Torneo Clausura. Con la punta nuevamente en sus manos, la ‘U’ mira las próximas fechas con renovada confianza.

Álex Valera, Piero Quispe, Lisandro Alzugaray y Jairo Concha declararon sobre el triunfo de la U

El pitazo final desató la celebración crema en Matute, aunque las declaraciones de sus protagonistas mostraron diferentes perspectivas sobre el agónico triunfo. Álex Valera reconoció que Universitario encontró los tres puntos en el último suspiro, aprovechando una desconcentración de Alianza Lima. El delantero admitió así que aquel error terminó inclinando la balanza en un partido que parecía destinado al empate. La victoria, sin embargo, tuvo un enorme valor para el cuadro merengue. Una vez más, el clásico terminó pintándose de crema en territorio blanquiazul.

Mientras Piero Quispe pidió mantener la calma y recordó que todavía no hay nada ganado, Lisandro Alzugaray explicó que solo hizo su trabajo cuando apareció la oportunidad. El argentino, autor del decisivo 2-1, prefirió resaltar el esfuerzo colectivo antes que detenerse en el infortunio del rival. En esa misma línea, Jairo Concha, exjugador de Alianza, mostró empatía con Alejandro Duarte tras el error. “No se lo deseo a nadie, pero es parte del fútbol”, “Es feo cometer un error así”, “Aprovechamos, por eso nos llevamos el triunfo”, manifestó el mediocampista. Así, entre emoción, prudencia y fortuna, Universitario dejó Matute con una victoria que puede resultar determinante en el Clausura.

Sport Boys venció a Deportivo Garcilaso y ese resultado dejó a Universitario como único líder

La fecha 9 del Torneo Clausura terminó con una escena inesperada para Universitario, que pasó de celebrar su triunfo en Matute a recibir una ayuda desde el Callao. Sport Boys derrotó 1-0 a Deportivo Garcilaso y dejó al cuadro crema solo en la cima. Con 20 puntos, la ‘U’ terminó por delante del conjunto cusqueño, que se quedó con 19 unidades. Melgar completa el podio con 17 puntos. Así, la victoria en el clásico adquirió todavía más valor para el equipo merengue.

Universitario había tomado provisionalmente el liderato tras imponerse 2-1 a Alianza Lima en el último suspiro del partido. Sin embargo, para conservar la punta necesitaba que Garcilaso no sumara una victoria, y Sport Boys terminó haciendo su parte. El resultado en el Callao cerró una jornada redonda para los cremas, que ahora dependen de sus propios resultados para mantenerse arriba. El clásico dejó tres puntos y, un día después, llegó el resultado que necesitaban para consolidar el primer lugar. La ‘U’ mira así el tramo decisivo del Clausura desde lo más alto.

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