Jean Deza, futbolista que juega en el Alianza Atlético de Sullana de la Liga 1 Te Apuesto 2024, se encuentra una vez más en el ojo público debido a una fuerte acusación contra Diego Rebagliati. El extremo nacional acusó al comentarista deportivo de haberse llevado un porcentaje de las ganancias que obtenía por contrato. Todos los detalles sobre sus declaraciones en esta nota.

¿QUÉ DIJO JEAN DEZA SOBRE DIEGO REBLAGLIATI?

Jean Deza brindó una entrevista al programa ‘La fe de Cuto’ que se transmite a través de YouTube, donde contó varios aspectos de su vida personal y profesional. Entre lo que contó, el extremo nacional confesó que Diego Rebagliati se llevaba 500 dólares de su contrato, sin mencionar aún todos los motivos de lo sucedido.

“Al señor Rebagliati que la pega de angelito, de angelito no tiene nada. Acuérdate que en mi contrato te llevabas 500 dólares todos los meses, quiero que desmientas eso porque te lo estoy diciendo delante de una cámara“, señaló el jugador de 29 años.

¿CUÁL FUE LA RELACIÓN DE JEAN DEZA CON DIEGO REBAGLIATI?

La relación laboral entre Jean Deza y Diego Rebagliati viene de hace años cuando el peruano retorna de Europa al país desalentado debido a un contrato injusto que le hicieron firmar y comienza a buscar formar parte de algún equipo del futbol peruano, sin imaginarse que estaría envuelto una vez más en polémicos manejos de parte de un grupo empresarial de jugadores.

Asimismo, el jugador de Alianza Atlético narró en una entrevista que había sido estafado y perjudicado por diversos empresarios, no solo cuando jugó en Europa por primera vez, sino también cuando tomó la decisión de jugar en el Perú.

“La transferencia fue de dos o tres palos; entonces la pelea fue que uno me decía algo y los otros también. Sentí en ese momento que ellos no me querían, más les importaba otra cosa. Es jodido porque los mismos representantes se cierran entre ellos”, dijo al periodista Franco Lostaunau.

¿EN QUÉ EQUIPOS JUGÓ JEAN DEZA?

Zilina (Eslovaquia)

Universidad San Martín

Montpellier (Francia)

Alianza Lima

Levski Sofía (Bulgaria)

Sport Rosario

Sport Huancayo

UTC

Deportivo Binacional

Cultural Santa Rosa (Los Chankas)

Carlos Stein

Unión Huaral

ADT

Cienciano

Alianza Universidad

Alianza Atlético

