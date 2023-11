La fuerte crítica de Coki Gonzáles a Carlos Zambrano durante partido ante Bolivia

La selección peruana sumó una derrota más en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 tras caer por 0-2 ante Bolivia en la fecha 5. Sin embargo, durante el proceso clasificatorio los hinchas vienen cuestionando la titularidad de algunos jugadores. En esta ocasión, Juan Reynoso puso en la lista oficial a Carlos Zambrano que fue criticado por el periodista Coki Gonzáles.

¿QUÉ DIJO COKI GONZÁLES SOBRE CARLOS ZAMBRANO?

Mientras se transmitía en vivo por la señal de Latina TV la previa del Bolivia vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas, Coki Gonzáles no dejó pasar el momento para recriminar la titularidad de Carlos Zambrano en la selección peruana debido a su actual estado físico.

“Yo quisiera que Zambrano sea tan bueno en el partido de hoy como es escapándose de la nutricionista de Alianza Lima, que no lo ve hace cuatro semanas. Eso quisiera, que tenga ese nivel de rendimiento, que se escape tan bien como de la nutricionista”, reveló.

Asimismo, antes del partido contra los altiplanicos, utilizó su canal de Youtube para demostrar las razones por el que el ‘Kaiser’ no tendría que ser titular en el encuentro. La figura de Latina sostuvo que el defensor de Alianza Lima no se encuentra en su mejor momento futbolístico y así quedó demostrado particularmente en la final del título de la Liga 1 2023 contra Universitario de Deportes.

“Nadie va a discutir que Zambrano es un jugador excepcional, que ha tenido una carrera maravillosa y que en la selección ha tenido rendimientos importantes, pero hoy no es un buen momento para él. No jugó una buena final, tiene responsabilidad en el gol del ‘Orejas’ Flores, pero además, físicamente no está bien”, dijo en su programa.

¿POR QUÉ LUIS ADVÍNCULA NO ESTARÁ EN EL PERÚ VS. VENEZUELA?

Luis Advíncula se perderá un partido importante para la selección peruana cuando enfrente a la selección de Venezuela en la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas debido a que le sacaron la tarjeta amarilla por reclamar al arbitro luego del segundo gol boliviano. De esta manera, el ‘Rayo’ podrá estar presente con Boca Juniors y participar de las semifinales de la Copa Argentina este miércoles 22 de noviembre frente a Estudiantes de la Plata.

Es importante mencionar que no es el primer partido que el defensa nacional no estará en la Blanquirroja por suspensión ya que en el empate ante Paraguay fue expulsado por doble amarilla y no pudo estar con el plantel en la derrota ante Brasil. Miguel Araujo, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Paolo Guerrero y Yoshimar Yotún están en capilla y si son amonestados ante los llaneros, no estarán el otro año ante Colombia.