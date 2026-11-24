La derrota frente a Sport Huancayo no solo dejó a Universitario de Deportes con una preocupación deportiva de cara a la definición de la temporada 2026. El contundente 4-1 recibido en la Ciudad Incontrastable también volvió a poner bajo la lupa a varios integrantes del plantel, especialmente a aquellos que no consiguieron responder en un compromiso determinante. En medio de las críticas, un nombre comenzó a generar especial inquietud: Jairo Concha. El volante, que llegó a convertirse en una pieza importante para el funcionamiento del conjunto crema, atraviesa una etapa irregular que ya despierta cuestionamientos.

Una actuación que encendió las alarmas en Universitario

El resultado adverso frente al equipo huancaíno dejó sensaciones difíciles de digerir para los seguidores merengues. Más allá del marcador, el funcionamiento colectivo estuvo lejos de lo esperado y algunas individualidades quedaron expuestas por su escasa participación durante el encuentro. La situación adquiere mayor relevancia porque el campeonato se encuentra en una instancia decisiva y cualquier error puede terminar costando demasiado caro.

Ahora, el cuadro estudiantil tendrá que cambiar rápidamente el chip. Todavía conserva una posibilidad de luchar por el campeonato nacional mediante una semifinal contra Sport Huancayo, precisamente el equipo que acaba de propinarle una de las derrotas más dolorosas de su reciente campaña. El ganador de esta llave conseguirá el boleto para enfrentarse a Alianza Lima en la final de la Liga 1 2026.

Sin embargo, antes de pensar en ese desafío, el comando técnico encabezado por Fabián Bustos tiene varios asuntos pendientes. La respuesta de determinados futbolistas genera interrogantes y obliga a revisar algunas decisiones en la conformación del equipo. Entre los jugadores que necesitan recuperar protagonismo aparece Jairo Concha, quien continúa teniendo oportunidades desde el arranque, pese a que sus últimas presentaciones no han convencido.

José Carvallo cuestiona el presente de Jairo Concha

Quien decidió pronunciarse sobre esta situación fue José Carvallo. El antiguo guardameta de Universitario, que ahora participa como panelista en L1 Radio, expresó su preocupación por el rendimiento del mediocampista y dejó una reflexión que no pasó inadvertida. Para el exfutbolista, Concha está lejos de ofrecer las características que lo convirtieron en un elemento valioso durante el Apertura.

Sus declaraciones también dejaron entrever que el futuro del volante podría estar condicionado por lo que consiga demostrar en los próximos compromisos. Carvallo consideró que el jugador debe reaccionar cuanto antes, pues sus actuaciones recientes no transmiten la misma determinación que mostró anteriormente con la camiseta estudiantil.

“Tiene que despertar, tiene que despertar, porque, como bien dice, en los últimos partidos pareciera que no quisiera quedarse en Universitario. Y Universitario, a ver, le abrió las puertas. Él también le ha dado seguramente muchas cosas a la ‘U’, pero necesita despertar”, manifestó el exarquero.

El nivel del Apertura que Carvallo espera volver a ver

Para explicar su crítica, Carvallo tomó como referencia una etapa en la que el mediocampista sí consiguió marcar diferencias. Durante el Torneo Apertura, Concha mostró mayor iniciativa, buscó constantemente participar en la elaboración de las jugadas y asumió responsabilidades cuando el funcionamiento colectivo no terminaba de convencer. Esa versión es la que, según el panelista, necesita recuperar el futbolista.

El exguardameta insistió en que el problema no pasa únicamente por la ausencia de estadísticas o intervenciones determinantes. También tiene que ver con la actitud dentro del campo, la disposición para solicitar el balón y la capacidad de asumir riesgos cuando el equipo necesita soluciones. En ese sentido, consideró que actualmente el volante está dejando un vacío importante en la construcción del juego crema.

“La ‘U’ necesita ver a un Jairo Concha, al Jairo Concha del Apertura, que sí tuvo esa rebeldía de que, a pesar de que el equipo no estaba jugando bien, fue el que más pidió la pelota, trató de jugar un poco más dentro de todo y se atrevió más. Hoy prácticamente no aparece”, sostuvo.

Carvallo también apunta contra Edison Flores y destaca a dos alternativas

Las observaciones del exarquero no terminaron con Jairo Concha. José Carvallo también fue bastante crítico con el desempeño de Edison Flores, conocido como ‘Orejas’, quien tampoco consiguió mostrar su mejor versión frente a Sport Huancayo. Para el panelista, el rendimiento de ambos futbolistas estuvo por debajo de lo que necesita Universitario en un encuentro de semejante importancia.

Además, puso sobre la mesa dos nombres que podrían convertirse en alternativas para Fabián Bustos de cara al próximo compromiso: Martín Fértoli y Piero Quispe. Ambos ingresaron durante el desarrollo del partido y, desde la perspectiva de Carvallo, consiguieron aportar una dinámica diferente, algo que podría abrirles las puertas a una mayor participación en el equipo titular.

“Concha arranca. Es muy malo. Lo de Oreja fue muy malo. Oreja tampoco arranca tranquilamente, porque lo que mostró por lo menos Fértoli en 20 minutos y Quispe fue muchísimo mejor. O sea, sin ser extraordinario, le metieron otro aire, un poquito. Es verdad que Huancayo había bajado mucho la máquina, también. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace Bustos”, sentenció.

Con este panorama, Universitario afronta días de evaluación antes de volver a medirse con Sport Huancayo. Bustos tendrá que determinar si mantiene su apuesta por los habituales titulares o introduce modificaciones para intentar cambiar la imagen que dejó su equipo. Mientras tanto, Concha tendrá una nueva oportunidad para demostrar que puede recuperar el protagonismo perdido y convertirse nuevamente en uno de los futbolistas determinantes de la escuadra merengue.