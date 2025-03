La selección peruana viene afinando detalles para lo que será su trascendental duelo de este martes ante Venezuela. La Bicolor sabe que solo le sirve el triunfo para seguir con chances de clasificar al siguiente Mundial. A propósito de ello, Martín Liberman, conocido periodista argentino, dio unas polémicas declaraciones respecto a lo que tuvo que hacer la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para mantener a Ricardo Gareca como técnico.

La FUERTE crítica de Martín Liberman a la FPF, Fossati y Reynoso: “A Gareca debieron darle un cheque en blanco”

“Cuando empiezas eligiendo mal al entrenador, hiciste mal la mitad de tu trabajo y si haces mal esa mitad, es muy difícil aún haciendo bien la otra mitad. Creo que se juntaron ambas cosas: un mal momento de los jugadores con técnicos pésimamente elegidos. Yo lo dije en su momento, Reynoso no era el hombre; era una pésima decisión de la FPF”, empezó diciendo Liberman en su canal de YouTube.

Asimismo, el ‘Colorado’ destacó que el ‘Cabezón’ es un buen técnico, pero no era el indicado para hacerse cargo de la Bicolor. “Lamentablemente, el tiempo me dio la razón. Yo no tengo nada en contra de Reynoso, sólo que no era el hombre para dirigir a la selección peruana por más buen trabajo haya hecho en el fútbol mexicano. Todos sabemos que es un buen entrenador, lo tenemos clarísimo”.

Por último, el comunicador argentino hizo hincapié en que el camino de Perú en las Eliminatorias se complicó desde que la FPF decidió no contar con el ‘Tigre’. “Perú hipotecó gran parte del camino con Reynoso y lo siguió hipotecando con Fossati, que creo yo que estaba un poco más apto, pero tampoco era el hombre para la Federación Peruana de Fútbol caprichosa desde el momento que dejó ir a Ricardo Alberto Gareca”.

Martín Liberman señaló que la salida de Gareca fue determinante para el mal desempeño que tuvo la selección peruana. (Foto: Composición GEC)

Batista revela la estrategia para vencer a la selección peruana, pero que le costó la derrota ante Ecuador por Eliminatorias

Luego de que la selección de Venezuela perdiera 2-1 ante Ecuador, el DT Fernando Batista aprovechó los medios de comunicación presente en la zona mixta del estadio para referirse sobre el partido importante que afrontarán este martes contra la selección peruana en el Estadio Maturín. El entrenador argentino reveló que una de sus estrategias fue no utilizar a algunos jugadores que tenían amonestación y, además, porque contaban con un día menos de descanso en comparación con otros equipos.

“Más allá de que todos los partidos son importantes y como se están dando las cosas, el partido del martes para nosotros es muy importante. Todo lo que planificamos y sabiendo que jugábamos un día posterior, era un día menos de descanso con 9 jugadores amonestados, lógicamente eso fue un poco la estrategia que pensamos, en guardar algunos jugadores para llegar, sin dejar de lado este partido, porque la realidad es que todos los que citamos es porque creemos que están en condiciones de jugar”, dijo Batista.

Perú vs. Venezuela chocan este martes 25 de marzo por la fecha 14 de las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

Resultados de la fecha 13 de las Eliminatorias

Jueves 20 de marzo

- Paraguay 1-0 Chile (finalizado)

- Brasil 2-1 Colombia (finalizado)

- Perú 3-1 Bolivia (finalizado)

Viernes 21 de marzo

- Ecuador 2-1 Venezuela (finalizado)

- Uruguay 0-1 Argentina (finalizado)

Programación de la fecha 14 de las Eliminatorias 2026

Martes 25 de marzo

- Bolivia vs Uruguay (15:00 horas / Estadio Municipal El Alto / Latina y Movistar Deportes)

- Chile vs Ecuador (19:00 horas / Estadio Nacional / Movistar Eventos 2)

- Venezuela vs Perú (19:00 horas / Estadio Monumental de Monagas / ATV, América TV y Movistar Deportes)

- Colombia vs Paraguay (19:00 horas / Estadio Metropolitano / Movistar Eventos)

- Argentina vs Brasil (19:00 horas / Estadio Monumental / GOLPERU)