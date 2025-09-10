La selección peruana cerró su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con una dura derrota 1-0 frente a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. El equipo de Óscar Ibáñez dominó varios pasajes del encuentro, pero la falta de efectividad volvió a ser determinante y la ‘albirroja’ se quedó con el triunfo en los últimos minutos.

Tras el pitazo final, Pedro Gallese, arquero y referente del plantel, se mostró crítico en sus declaraciones. El guardameta no solo expresó su tristeza por no clasificar a la próxima cita mundialista, sino que además lanzó un mensaje contundente a sus compañeros y a los clubes donde militan. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL FUE LA CRÍTICA DE GALLESE A LOS CLUBES Y A SUS COMPAÑEROS?

El arquero de la selección fue directo: la responsabilidad de un mejor rendimiento no comienza en las convocatorias, sino en el día a día en los clubes. Gallese afirmó que el cambio comenzará si los jugadores se dan cuenta que tienen que preparar desde sus clubes para la selección y no solamente cuando uno es convocado. Para él, mientras no exista esa mentalidad, será complicado mejorar. “Si no se preparan va a ser muy difícil, va a pasar lo que nos ha pasado”, sostuvo.

Con sus declaraciones dejó claro que la falta de constancia en la preparación fue uno de los factores que impidió lograr el objetivo de clasificar al Mundial.

Pedro Gallese. (Photo by Aric Becker / AFP) / ARIC BECKER

¿QUÉ ERRORES DETECTÓ EL GUARDAMETA EN ESTE PROCESO?

Gallese también señaló las falencias tácticas y estratégicas que perjudicaron a Perú. Según explicó, a lo largo de las Eliminatorias hubo demasiados cambios de idea y de estilo de juego, lo que generó desajustes en el equipo. El arquero reconoció que la bicolor nunca logró adaptarse del todo a esas variaciones, lo que terminó costando puntos valiosos, según recoge Infobae.

¿CÓMO SE SIENTE GALLESE TRAS LA ELIMINACIÓN DEL MUNDIAL 2026?

El guardameta no escondió su tristeza tras la caída frente a Paraguay. Para él, la frustración es aún mayor porque en estas Eliminatorias hubo más plazas disponibles para Sudamérica, lo que hacía más accesible el camino al Mundial.

Gallese expresó que duele no haber cumplido el objetivo en un escenario favorable. Sin embargo, trató de rescatar lo positivo. “Tenemos que ser optimistas, como tiene que ser, he visto chicos muy bien, ahora he compartido más con ellos, creo que si se trabaja, se puede competir en las Eliminatorias”, manifestó.

¿QUÉ VIENE AHORA PARA LA SELECCIÓN PERUANA?

La derrota ante Paraguay marcó el final del camino oficial en 2025, pero no del calendario futbolístico. En octubre, la bicolor disputará un amistoso contra Chile en condición de visitante. Posteriormente, en noviembre, viajará a Rusia para volver a enfrentar a la ‘Roja’ y medirse ante el combinado ruso. Estos partidos serán la antesala de un nuevo ciclo que todavía no tiene técnico confirmado. Óscar Ibáñez, quien dirigió la recta final de las Eliminatorias, aseguró que su continuidad está en evaluación y que será Agustín Lozano junto a Jean Ferrari quienes definan el futuro del banquillo nacional.