La polémica por el arbitraje en la Liga 1 2026 sumó un nuevo capítulo y esta vez el debate no se centró únicamente en lo ocurrido dentro de la cancha. Las declaraciones de los entrenadores argentinos Pablo Guede, de Alianza Lima, y Miguel Rondelli, de Melgar, abrieron una discusión sobre el papel de los jueces en la lucha por el título nacional. En medio de los cuestionamientos, el periodista deportivo Pedro García salió al frente para rechazar las versiones que sugieren que Universitario de Deportes recibiría un trato favorable de los árbitros. Durante una intervención en el programa de YouTube Doble Punta, el comunicador cuestionó los argumentos de ambos técnicos y puso sobre la mesa una interrogante: ¿los errores arbitrales perjudican siempre a los mismos equipos o se trata de un problema que afecta a todos los participantes del campeonato?

Pedro García cuestiona la postura de Pablo Guede y Miguel Rondelli

El punto de partida de la controversia fueron las declaraciones de Rondelli tras el empate entre Melgar y Universitario. El entrenador del conjunto arequipeño expresó su molestia por las decisiones arbitrales durante el encuentro y lanzó una frase que encendió la discusión: consideró que jugar “14 contra 11” era complicado y sostuvo que el árbitro se había visto superado por el ambiente del partido.

La postura del técnico argentino encontró respaldo en Guede, quien manifestó su solidaridad con su colega y también cuestionó lo sucedido en el compromiso. Sin embargo, esa reacción no convenció a Pedro García, quien interpretó el gesto del entrenador de Alianza Lima como una forma de respaldar un discurso que atribuye a las decisiones arbitrales una influencia excesiva en la definición del torneo. El periodista no tardó en responder con ironía y puso en duda que los blanquiazules puedan presentarse como ajenos a los fallos que los han favorecido durante la competencia.

La respuesta del periodista a la solidaridad de Guede

García cuestionó directamente la manera en que el entrenador de Alianza Lima respaldó a Rondelli y recurrió a una expresión popular para explicar lo que consideraba una actitud preventiva ante futuras controversias. Su crítica apuntó a la posibilidad de instalar anticipadamente una narrativa de perjuicio arbitral, en lugar de evaluar cada decisión dentro del contexto de los partidos.

“‘Ay, mi amigo Rondelli, me solidaricé con él. Soy buena gente’. ¿Te gustan los paraguas? Se llama abrir el paraguas por si llueve. Esa relato de que me están sacando el torneo por temas arbitrales ¡Por favor!”, expresó en Doble Punta. Con ese comentario, el comunicador cuestionó que se sugiera que el campeonato podría definirse en contra de determinados equipos por las decisiones de los jueces.

“Se equivocan para todos”: el argumento de Pedro García

El periodista también puso en duda que las controversias arbitrales puedan utilizarse para explicar por sí solas el resultado de una temporada. Para sustentar su posición, recordó tres campeonatos del fútbol peruano y planteó interrogantes sobre los títulos obtenidos por distintos clubes, con el propósito de cuestionar la idea de que los errores de los jueces hayan sido determinantes para favorecer a un equipo en particular.

“¿El 2019 Binacional salió campeón por el árbitro? En el 2017, ¿Alianza de Bengoechea salió campeón por el árbitro? En 2009, ¿la ‘U’ fue campeón por el árbitro?”, preguntó García. Luego resumió su postura con una frase tajante: “Al final ganan los mejores. Siempre campeona el mejor”. Para el comunicador, las discusiones sobre el arbitraje no deberían desplazar el análisis del rendimiento deportivo de los equipos a lo largo de la competencia.

El debate por los errores arbitrales sigue abierto en la Liga 1

García fue más allá y cuestionó que algún club se presente como el principal perjudicado por las decisiones arbitrales, en un torneo donde los equipos compiten bajo condiciones tecnológicas similares. “Todos compiten en la misma carencia tecnológica. Que alguien se constituya como el equipo que es el principal perjudicado es paranoico”, sostuvo. Sus declaraciones se producen en un contexto de reclamos por el arbitraje tras el empate entre Universitario y Melgar, en el que también se cuestionaron las consecuencias de estos episodios para el fútbol peruano.

Como alternativa a los cuestionamientos generales, el periodista propuso revisar las jugadas polémicas que hayan tenido una incidencia importante en los resultados del campeonato y comparar los casos de todos los clubes. “En este caso, hagamos un listado de los fallos arbitrales ‘determinantes’ en los partidos del torneo y va a haber paridad. Se equivocan para todos, lamentablemente es así”, concluyó. Así, la controversia entre Guede, Rondelli y García trasladó la discusión más allá de un partido: mientras los técnicos expresan su disconformidad con determinadas decisiones, el comunicador insiste en que las quejas deben evaluarse sin convertir a un solo equipo en víctima permanente del arbitraje.