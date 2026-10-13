Por Redacción EC

La polémica por el arbitraje en la Liga 1 2026 sumó un nuevo capítulo y esta vez el debate no se centró únicamente en lo ocurrido dentro de la cancha. Las declaraciones de los entrenadores argentinos Pablo Guede, de Alianza Lima, y Miguel Rondelli, de Melgar, abrieron una discusión sobre el papel de los jueces en la lucha por el título nacional. En medio de los cuestionamientos, el periodista deportivo Pedro García salió al frente para rechazar las versiones que sugieren que Universitario de Deportes recibiría un trato favorable de los árbitros. Durante una intervención en el programa de YouTube Doble Punta, el comunicador cuestionó los argumentos de ambos técnicos y puso sobre la mesa una interrogante: ¿los errores arbitrales perjudican siempre a los mismos equipos o se trata de un problema que afecta a todos los participantes del campeonato?