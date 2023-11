Los resultados negativos que ha obtenido la selección peruana al mando del director técnico Juan Reynoso han sido objetivo de crítica por los diferentes medios de prensa y personalidades del mundo del fútbol. El estilo de juego que ha mostrado la ‘blanquirroja’ solo le ha permitido conseguir un punto en cuatro partidos disputados por las Eliminatorias Sudamericanas 2026, por lo que muchos hinchas y especialistas esperan una solución en los planteamientos que propone el entrenador nacional.

El futbolista Reimond Manco, que actualmente también se dedica a opinar sobre fútbol, es uno de los que cuestionan la forma de trabajo del estratega. En la última emisión de ‘Cojo y Manco’, programa digital que conduce junto con el periodista Horacio Zimmermann, analizó las declaraciones que hizo Reynoso en su última conferencia de prensa.

¿CUÁL FUE LA CRÍTICA DE REIMOND MANCO A JUAN REYNOSO?

El deportista, en su faceta como comentarista deportivo, expresó que no está de acuerdo con lo que dijo Reynoso respecto a que los futbolistas jóvenes que militan en el campeonato peruano no estaban para jugar un partido completo de Eliminatorias. “Yo no creo que sea verdad porque los vi en Libertadores”, aseguró.

En esta línea, el periodista Horacio Zimmermann compartió una estadística comparativa de Andy Polo y Joao Grimaldo, jugadores del seleccionado peruano donde el primero es titular como extremo por derecha mientras que el segundo es solicitado por los hinchas y periodistas para tenga más oportunidades.

Al señalar la data que tiene en su poder, Zimmermann explicó que Grimaldo no es un jugador de muchos metros recorridos por partido como Polo, pero tiene más aceleraciones hacia adelante que el actual jugador de la “U”. Teniendo esto en cuenta, el comunicador concluyó que la decisión del técnico está entre priorizar el recorrido por la banda o reforzar la zona con más volantes.

Acto seguido, el popular ‘Rei’ recordó una frase de su exentrenador en Juan Aurich, el colombiano Luis Fernando Suárez, quien priorizaba la importancia del talento y efectividad sobre el físico.

“De qué me sirve un volante de marca que corra 12 kilómetros por partido y recupere 100 pelotas, pero pierda 98 pases; a tener un ‘6′ que corra ocho kilómetros bien, recupere 60 pelotas por partido y con 55 pases buenos”, expresaba el técnico, según recuerda Manco.

Dicho esto, el actual jugador de Ecosem Pasco manifestó que el fútbol se trata de productividad, pero esto no lo está trabajando Juan Reynoso, ya que es muy parametrado en sus cosas y jugadores. “Prefiere tener 11 robots a 11 jugadores de fútbol”, sentenció su crítica Manco.

¿CÓMO CREE MANCO QUE PUEDE REPERCUTIR LA OPINIÓN DE REYNOSO EN GRIMALDO Y OTROS FUTBOLISTAS DEL MEDIO LOCAL?

Manco se puso en el lugar de Joao Grimaldo e imagino dos escenarios distintos para el futbolista de Sporting Cristal que podrían suceder en los próximos partidos de la selección peruana, según recoge Infobae.

“Hay dos opciones: agarra y tiene una personalidad para callar o psicológicamente se viene abajo. En la primera pelota que pierda pensará que no será llamado otra vez. Después, están los inadaptados del fútbol, que cuando pierda una o dos pelotas le gritarán ‘Reynoso tiene razón, anda entrena, solo estás para 60′”, expresó Reimond.

En este sentido, dejó en claro que no cree que un futbolista del medio local no pueda afrontar 90′ minutos en un partido de Eliminatorias, pero enfatizó que si así sea verdad, esos aspectos no se deben comentar. A pesar de que el entrenador aceptó que se equivocó en la forma como lo dijo, Manco manifestó que igual sigue pensando lo mismo y cuestionó para qué los llama si esa es su mentalidad.