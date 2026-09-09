El vóley peruano vuelve a generar debate luego de las declaraciones de Gaby Pérez del Solar sobre el presente de este deporte y el trabajo que realizan los entrenadores en la Liga Peruana de Vóley. La medallista olímpica en Seúl 1988 destacó la labor de Natalia Málaga y cuestionó la metodología de otros técnicos, lo que provocó una respuesta de su excompañera. La actual entrenadora de Deportivo Géminis no solo respaldó algunos de los comentarios de Pérez del Solar, sino que también aprovechó para expresar su preocupación por determinadas actitudes que observa en las voleibolistas durante su preparación. A continuación, te contamos qué dijo Natalia Málaga, por qué cuestionó a las voleibolistas peruanas y cuáles fueron las declaraciones de Gaby Pérez del Solar que dieron pie a su respuesta.

¿QUÉ DIJO NATALIA MÁLAGA SOBRE LAS VOLEIBOLISTAS PERUANAS?

Málaga respondió a Pérez del Solar en Instagram y respaldó la reflexión de su excompañera. “Hermana Gaby, no te desgastes. Dicen que eso ya es obsoleto, de la edad de piedra, pero todos recuerdan y quieren nuestros resultados. ¿Cómo haríamos? Ahora es un voleibol moderno”, escribió en un inicio.

Después, centró su crítica en lo que ocurre antes de los partidos. “Ahora todas se maquillan, están a la moda, se distraen en el camerino maquillándose antes de salir a un partido, en lugar de memorizar el análisis que se hizo del equipo rival durante toda la semana. Pierden la concentración y lo digo porque vivo cada partido de la liga y se los recalco a diario”, afirmó Málaga.

¿QUÉ REVELÓ NATALIA MÁLAGA SOBRE EL ESFUERZO DE LAS DEPORTISTAS EN LOS ENTRENAMIENTOS?

La entrenadora cuestionó la disposición de algunas deportistas para asumir mayores cargas de trabajo. “El valor que le dan a eso es muy poco, mientras menos horas de trabajo es mejor porque están cansadas”, sostuvo.

Para Málaga, esta actitud forma parte de los problemas que atraviesa el vóley nacional. “Está de más, parece mentira, pero eso es lo que marca hoy en día lo que está pasando en nuestro vóley nacional”, agregó. “Hay que sudar todos los días más que la deportista”, concluyó.

Respuesta de Natalia Málaga a Gaby Pérez del Solar. | Foto: Instagram

¿QUÉ HABÍA DICHO GABY PÉREZ DEL SOLAR SOBRE NATALIA MÁLAGA?

Durante una entrevista con la Cátedra Deportes, Pérez del Solar había resaltado la labor de Málaga y cuestionado la participación práctica de otros entrenadores de la liga.

“Yo creo que, de todos los entrenadores que hay en la liga, aparte de Natalia —y ojo, no es por defenderla—, ninguno se sube a una mesa a tirar mates ni se pone a enseñar cómo hacer una caída”, afirmó.

La exvoleibolista recordó a Man Bok Park, quien llegó a ser entrenador de la selección femenina de voleibol del Perú, y su exigencia durante los entrenamientos. “Mr. Park se subía a la mesa aun cuando ya estaba viejo y nos sacaba la mugre encima de la mesa. Eso no hay ahora”, señaló.

En esta línea, indicó que la nueva generación puede dominar aspectos tácticos, pero no necesariamente transmite la misma enseñanza práctica. “No son entrenadores: son técnicos”, sentenció Pérez del Solar al marcar su posición sobre el presente del vóley peruano.