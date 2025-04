La furiosa respuesta de Horacio Orzán sobre la sanción que cumple en la Liga 1 de Perú: “Ni me interesa, me saca fuerzas”

Melgar logró salir de su mal momento deportivo y venció 1-0 a Puerto Cabello de Venezuela por la Copa Sudamericana. Sin embargo, pese al triunfo, Horacio Orzán, futbolista del cuadro arequipeño, expresó su fastidio por la suspensión de 4 fechas que recibió en la Liga 1 2025 con polémicas frases.

“Lo de la liga no me interesa. Me gusta jugar torneos que realmente puedo jugar, que me preocupa que lo único que tengo que hacer es jugar y no los árbitros”, empezó diciendo el volante extranjero para HBA Noticias.

“Disfruto mucho estos torneos (Copa Sudamericana) y el otro torneo la verdad que me sacan fuerzas, ni me interesa. Cuando quieren que salga la suspensión, que salga”, agregó.

Horacio Orzán es uno de los capitanes de Melgar. (Foto: Melgar)

Cabe destacar que en la sexta jornada del Torneo Apertura, después de que Melgar enfrentó a Ayacucho FC, el árbitro Diego Haro presentó un informe en donde señalaba que el futbolista argentino cometió agravios, por lo que luego fue sancionado de oficio.

Melgar, por su parte, tras oficializarse la sanción, presentó el siguiente comunicado: “Desde FBC Melgar manifestamos nuestra profunda preocupación por la inusual celeridad con la que se evaluaron nuestros descargos, se deliberó y se resolvió el expediente. Este hecho resulta aún más preocupante al considerar que la notificación se realizó un día antes de un partido de gran relevancia para nuestro club”.

Resultados de la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Jueves 17 de abril

- Alianza Universidad 0-0 Atlético Grau (Finalizado)

Viernes 18 de abril

- Melgar 1-2 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

- Deportivo Binacional 1-3 Universitario de Deportes (Finalizado)

- Alianza Lima 1-0 Los Chankas (Finalizado)

Sábado 19 de abril

- Sport Boys 2-2 Cienciano (Finalizado)

- Alianza Atlético 1-0 Sporting Cristal (Finalizado)

- Cusco FC 3-0 Ayacucho FC (Finalizado)

Domingo 20 de abril

- UTC 0-1 ADT (Finalizado)

- Sport Huancayo 4-2 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Programación de la fecha 10 de la Liga 1 2025

Sábado 26 de abril

1.00 p.m. Ayacucho FC vs Alianza Atlético (Estadio Manuel Molina - Huanta)

3:30 p.m. Comerciantes Unidos vs Alianza Lima (Estadio Germán Contreras - Cajabamba)

6:30 p.m. Deportivo Garcilaso vs Binacional (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)

Domingo 27 de abril

1.15 p.m. Los Chankas vs Melgar (Estadio Los Chankas - Andahuaylas)

3:30 p.m. Atlético Grau vs Sport Boys (Estadio Campeones del 36 - Sullana)

6:00 p.m. Universitario vs UTC (Estadio Monumental - Lima)

Lunes 28 de abril

1.00 p.m. Sporting Cristal vs Juan Pablo II (Estadio Alberto Gallardo - Lima)

3:30 p.m. ADT vs Cusco FC (Estadio Unión - Tarma)

7:30 p.m. Cienciano vs Sport Huancayo (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)

* Sport Boys: descansa