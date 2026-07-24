Por Redacción EC

Inés García es una influencer y creadora de contenido española que ha consolidado su presencia en las redes sociales gracias a publicaciones centradas en moda, belleza y estilo de vida. Antes de que su relación con el futbolista Lamine Yamal saliera a la luz, ya colaboraba con reconocidas marcas como imagen de campañas vinculadas a los sectores de la moda, la cosmética y la tecnología. Su actividad digital le permitió construir una comunidad de seguidores en constante crecimiento. Con el paso del tiempo, su perfil ha ganado mayor visibilidad tanto en España como a nivel internacional. La exposición mediática de Inés García aumentó aún más desde que confirmó su romance con Lamine Yamal en mayo de 2026. Durante el Mundial disputado en Estados Unidos, acompañó al jugador y compartió con sus seguidores contenido grabado desde los estadios, incluyendo populares videos del formato “Get Ready With Me” (GRWM) antes de los encuentros de la selección española. En los últimos días, además, volvió a captar la atención del público tras protagonizar un hecho que generó sorpresa entre sus seguidores y reavivó el interés por su actividad en redes sociales.