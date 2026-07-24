Inés García es una influencer y creadora de contenido española que ha consolidado su presencia en las redes sociales gracias a publicaciones centradas en moda, belleza y estilo de vida. Antes de que su relación con el futbolista Lamine Yamal saliera a la luz, ya colaboraba con reconocidas marcas como imagen de campañas vinculadas a los sectores de la moda, la cosmética y la tecnología. Su actividad digital le permitió construir una comunidad de seguidores en constante crecimiento. Con el paso del tiempo, su perfil ha ganado mayor visibilidad tanto en España como a nivel internacional. La exposición mediática de Inés García aumentó aún más desde que confirmó su romance con Lamine Yamal en mayo de 2026. Durante el Mundial disputado en Estados Unidos, acompañó al jugador y compartió con sus seguidores contenido grabado desde los estadios, incluyendo populares videos del formato “Get Ready With Me” (GRWM) antes de los encuentros de la selección española. En los últimos días, además, volvió a captar la atención del público tras protagonizar un hecho que generó sorpresa entre sus seguidores y reavivó el interés por su actividad en redes sociales.

Esto es lo que sucedió por lo que Inés García a denunciado públicamente haciendo una aclaración sobre sus redes

Inés García, pareja del futbolista Lamine Yamal, desmintió ser la autora del comunicado que se volvió viral en redes sociales tras la conquista de España en el Mundial. La creadora de contenido aseguró que el mensaje fue publicado desde una cuenta que suplantó su identidad en X, plataforma antes conocida como Twitter. De esta manera, rechazó cualquier vínculo con el texto que circuló ampliamente en internet. La influencer afirmó que fue víctima de una usurpación de identidad en la red social. La controversia se originó después de que un perfil verificado difundiera un extenso mensaje atribuido a García. En dicho comunicado se respondía a las críticas dirigidas hacia Lamine Yamal por la aparente falta de efusividad al celebrar el título junto a su pareja. Las comparaciones surgieron debido a que el futbolista mostró mayores muestras de afecto hacia su madre, Sheila Ebana, su hermano Keyne y otros familiares durante los festejos. Ante la repercusión del caso, la influencer salió al frente para aclarar que nunca escribió ni autorizó la publicación.

“Mis únicas cuentas oficiales son en Instagram y TikTok”, dijo Inés García que el resto es falso como la información

Tras la difusión del supuesto comunicado, Inés García y su representante salieron a desmentir que la influencer fuera la autora del mensaje viral. Ambos explicaron que la creadora de contenido ni siquiera cuenta con un perfil en X y que una persona utilizó una cuenta verificada de la plataforma de Elon Musk para hacerse pasar por ella. Con ello, rechazaron la autenticidad de la publicación y pidieron no atribuirle declaraciones difundidas desde perfiles falsos. La aclaración llegó luego de que el caso generara un amplio debate en redes sociales.

A través de una historia en Instagram, la joven precisó cuáles son las únicas plataformas donde mantiene presencia oficial y escribió: “Mis únicas cuentas oficiales son en Instagram y TikTok, el resto es falso. Así como toda información que publican cuentas que no son mías. Ya dije que no tenía Twitter”. En paralelo, su popularidad en redes sociales continuó en ascenso durante el Mundial. Desde que hizo pública su relación con Lamine Yamal, su cuenta de Instagram pasó de reunir cerca de 90 mil seguidores a superar los 3,8 millones de usuarios.

¿Cuáles fueron las causas de la suplantación de identidad de Inés García a través del perfil X (antes twitter)?

Personas cercanas a Inés García aseguraron que la influencer atraviesa un momento de gran presión debido a la intensa atención mediática que ha recibido desde que inició su relación con Lamine Yamal, situación que se intensificó tras el título mundial conquistado por España. En cuestión de días, su cuenta de Instagram pasó de reunir cerca de 90.000 seguidores a superar los 3,5 millones. Este crecimiento exponencial incrementó su visibilidad, pero también la expuso a críticas, especulaciones y rumores en las redes sociales. Su entorno sostiene que la joven se siente desbordada por la magnitud de la exposición pública.

La controversia también reavivó el debate sobre la suplantación de identidad en las plataformas digitales. De acuerdo con las políticas de X, cualquier persona puede denunciar una cuenta que utilice su identidad de manera fraudulenta, incluso si no dispone de un perfil en esa red social. La plataforma evalúa este tipo de reportes y, si concluye que se incumplen sus normas sobre identidades engañosas, puede proceder con la suspensión de la cuenta involucrada. Este mecanismo busca reducir los casos de perfiles falsos y proteger la identidad de los usuarios.

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