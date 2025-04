Cienciano del Cusco volvió a la Copa Sudamericana esta semana. Sin embargo, pese a la expectativa de su hinchada, el cuadro imperial empató sin goles de local ante Atlético Mineiro. En este contexto, una de las noticias negativas que se dieron fue la denuncia de algunos medios brasileños sobre las condiciones que les otorgaron a los futbolistas del cuadro brasileño.

La insólita denuncia de Atlético Mineiro contra Cienciano en la Copa Sudamericana: “Jugadores no pudieron tomar baño”

Por medio de un video que cobró bastante notoriedad en redes, un medio brasileño denunció que los jugadores de Atlético Mineiro no se pudieron duchar luego del encuentro.

Asimismo, también criticaron la infraestructura. Esto no ha hecho más que preocupar a los fanáticos cusqueños, pues temen que el club visitante tome cartas en el asunto y denuncie lo acontecido ante la Conmebol.

En la segunda jornada del grupo, Cienciano, campeón de la Sudamericana en 2003, visitara el martes 8 de abril Caracas en Venezuela. Mineiro, por su parte, jugará de local el jueves 10 de abril ante Deportes Iquique.

Cienciano empató 0-0 en la fecha 1 de la Copa Sudamericana 2025 ante Atlético Mineiro. (Foto: AFP) / IVAN FLORES

La furiosa reacción de DT de Cienciano por el momento extrafubolístico de Christian Cueva: “Siento que lo ha desbordado”

En la previa de lo que fue el empate ante Atlético Mineiro, Cristian Díaz, técnico de Cienciano, expresó su fastidio por la exposición de Cueva en los programas de espectáculos.

“Lo que ocurrió esta semana a mí no me gustó. Yo no autorizo o dejo de autorizar a nadie que declare o deje de declarar sobre su vida personal, pero mis consejos siempre van por un lado. Christian es un buen pibe y personalmente siento que esa situación personal que le toca vivir lo ha desbordado, y eso nunca es bueno”, empezó diciendo Díaz en entrevista con el canal de YouTube de Gustavo Adrianzén.

“Entonces, no me ha agradado, porque siempre queremos tratar de vivir en paz dentro de nuestro espacio que es Anta, que es donde convivimos, y este tipo de cosas obviamente que no son nada buenas. Personalmente, repito, no me ha agradado”, agregó el argentino.

La furiosa reacción de DT de Cienciano por el momento extrafubolístico de Christian Cueva: “Siento que lo ha desbordado”. (Foto: Composición GEC)

Christian Cueva discute EN VIVO con ‘Peluchín’ y arremete contra él: “¿Has hecho algo por el país?”

La tranquilidad del set de “Amor y Fuego” se vio abruptamente interrumpida el pasado 27 de marzo, cuando una llamada telefónica desencadenó un enfrentamiento verbal entre Christian Cueva y los conductores Gigi Mitre y Rodrigo González ‘Peluchín’.

En primer lugar, cuando empezó el enlace telefónico, Cueva enfatizó desconocía que la llamada era con el programa, pero aun así decidió responder. Dicho esto, en un principio fue interrogado por la nueva relación de Pamela López, a lo cual señaló que no hablaría del tema y que solo le importaban sus hijos. Acto seguido, los conductores refutaron rápidamente su respuesta, recordando que López había señalado que él no cumplía con sus obligaciones como padre. “Si te digo que me ha pasado esto, esto, esto, ¿me vas a creer a mí y lo vas a sacar?“, respondió el futbolista, insinuando que debían conocer la verdad de la situación.