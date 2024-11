Tras 36 años de sequía, Racing Club volvió a lo más alto del continente al coronarse campeón de la Copa Sudamericana 2024 tras vencer 3-1 a Cruzeiro en una final de infarto. La alegría por la conquista del torneo continental fue tan grande que el entrenador Gustavo Costas, el arquitecto detrás de este éxito, no pudo evitar reírse ante una pregunta sobre un análisis táctico del encuentro. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE LA PREGUNTA QUE HIZO REÍR A GUSTAVO COSTAS TRAS GANAR CON RACING LA COPA SUDAMERICANA?

En la conferencia de prensa posterior al partido entre Racing y Cruzeiro, el DT de Racing Club se sorprendió cuando recibió como primera pregunta si podía realizar una análisis de la final, lo cual generó una respuesta jocosa por su parte.

“¿Vos me estás jo***do? ¿Análisis? ¿En serio me decís? Dejame de jo*er, análisis no. Hoy no te puedo hacer un análisis. ¡Ganamos! ¿Qué les dijo el otro Costas del otro día? Había que ganar como sea. Se ganó y lo merecimos”, expresó el DT de 61 años.

Por otro lado, el estratega enfatizó la mística del club, asegurando que el sufrimiento es parte de su identidad. “Si no sufrimos, no somos Racing. Tenemos que sufrir lamentablemente. (...) No somos ‘millonarios’, no somos ‘la mitad más uno’ y no tenemos doscientas copas, pero somos distintos a todos y hoy lo demostramos de nuevo acá en Paraguay”, sostuvo.

#RacingClub El profe Gustavo Costas no quiere analizar la final.



"Análisis, me 'estas jodiendo' (risas 😀). Había que ganar como sea. Sino sufrimos, no somos #RacingClub#AmstelEcuador pic.twitter.com/TOm3ZXwt2M — DIRECT FÚTBOL (@directfutbolec) November 24, 2024

¿CÓMO RECORDÓ GUSTAVO COSTAS SU EXPERIENCIA POR EL FÚTBOL PERUANO?

En conferencia de prensa, Gustavo Costas destacó que sus logros en diversos países sudamericanos le proporcionaron la experiencia necesaria para conquistar el título continental. En este contexto, destacó su paso por el fútbol peruano, donde dirigió a Alianza Lima. Según el estratega, una de las lecciones más importantes que aprendió en nuestro país fue cómo jugar en altura.

“Yo pienso que sí te da la experiencia (competir en otros países). Yo, en altura, al principio perdía, cuando iba con los equipos, por ejemplo en Perú. Nunca en altura había jugado un partido y perdí un campeonato por no saber jugar en altura, y después gané cuatro seguidos en Perú. Pero, el primer campeonato lo pierdo por no saber jugar en altura, porque mandaba a presionar y se ahogaban a los dos minutos los pibes”, indicó, según recoge RPP.

¿QUÉ ÍCONO PERUANO USÓ GUSTAVO COSTAS EN LA FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA 2024?

Si bien se sabe que Gustavo Costas tiene una relación muy profunda con Racing desde su infancia, el último sábado que se llevó a cabo la final de la Copa Sudamericana 2024 quedó comprobado que la ‘Academia’ no es el único club con el que mantiene un vínculo emocional. El entrenador argentino lució un pin del Señor de los Milagros, santo que tiene estrecha relación con Alianza Lima, a quien dirigió en dos oportunidades.

¡NO SE OLVIDA DEL PERÚ! 🇵🇪👀



🇦🇷 Gustavo Costas, DT de Racing, lució en la final de la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS un pin del Señor de los Milagros ✝️, santo que tiene íntima relación con Alianza Lima 🇵🇪, a quién dirigió y sacó campeón en dos oportunidades.



¿Qué opinas? 🧐 pic.twitter.com/V80Jixxw2c — DSPORTS Perú (@DSportsPE) November 24, 2024

¿CÓMO FUE LA FINAL ENTRE RACING CLUB Y CRUZEIRO POR LA COPA SUDAMERICANA 2024?

Racing de Argentina se proclamó campeón de la Copa Sudamericana 2024 al vencer 3-1 al Cruzeiro de Brasil este sábado en Asunción, en la final disputada en el estadio La Nueva Olla ante unos 45.000 espectadores en su mayoría hinchas de la Academia.

Gastón Martirena abrió el marcador a los 15 minutos, seguido por Adrián Martínez a los 20. Roger Martínez selló la victoria en el último suspiro del partido, a los 90+5. Kaio Jorge descontó para Cruzeiro a los 52 minutos.