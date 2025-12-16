En las últimas horas, generando gran sorpresa, surgió el rumor del supuesto interés de Alianza Lima por Rodrigo Ureña, flamante figura del Universitario tricampeón del fútbol peruano. En este contexto, Mauro Cantoro, exfigura del equipo crema, se refirió de manera irónica a su posible llegada a La Victoria.

La irónica frase de Mauro Cantoro sobre el supuesto interés de Alianza Lima por Rodrigo Ureña: “Es muy inteligente para hacer eso”

“No sé... Puede ir, pero me parece que es una persona muy inteligente y, además de ser un gran jugador, no le veo sentido a meterse en problemas sin necesidad. Alianza está en un momento complicado, en plena reconstrucción. Ureña ha hecho algunas declaraciones contra el club y, en este contexto, podría romper el molde. Pero, repito, me parece una persona inteligente. Por cómo lo escucho declarar, considero que hoy no hay ninguna posibilidad”, dijo el popular ‘Toro’ en ‘Desmarcados’.

Recordemos que Ureña fue pieza fundamental en el equipo crema en la obtención de los tres títulos nacionales. En base a su temperamento y buen fútbol, el chileno se ganó el titularato y el corazón de los fanáticos merengues, quienes esperan que se quede una temporada más, aunque cada vez parece menos probable, pues tiene ofertas de otros equipos.

La ‘U’ sigue festejando su gran preciado tricampeonato. En pleno mes de diciembre, los merengues siguen celebrando un inolvidable logro para toda su hinchada. En este contexto, Matías Di Benedetto fue entrevistado y le envió un polémico mensaje a Hernán Barcos, exjugador de Alianza Lima, tras el conflicto que tuvo en su momento con Alex Valera, delantero de la ‘U’.

El ‘Tano’, en diálogo con ‘Hazme el Aguante’, reveló que aquel choque fue un impulso para el goleador crema, pues desde ese momento empezó a mostrar su mejor versión. “Fue lo mejor que le pasó (entre risas).Pero sí, me parece que fue un poco vendida de humo, para mí, porque sabes que entre nosotros hay códigos y eso no se dice a las cámaras. Quizás fue para ganarse a sus propios hinchas. Se rompió un código, no estuvo bueno. Aparte, él no es peruano, es la realidad; hace muchos años está acá, y vender que vos defendés más al país que un peruano de sangre como es Valera no me cuadró. Fue para la gente”.

“Para mí fue para sacar un poco de contexto lo que fue partido, por qué ese partido debimos ganarlo nosotros, se habló más de eso que del partido“, agregó Williams Riveros, quien también fue entrevistado en dicho espacio digital.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Alex Valera?

En aquel clásico disputado en el estadio Monumental, el ‘Pirata’ dijo lo siguiente sobre Valera. “Molesto porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita cosas y por eso reaccioné, a nadie le gusta que le falten el respeto. Valera tiene que aprender a respetar como le dije a Polo después. Yo respeto a todo el mundo, pero cuando me faltan el respeto... Él es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle ‘no’ a la selección peruana y no querer jugar por su patria y defender a su país, me viene a decir algo a mí, a faltar el respeto a mí que defiendo más al país que él”.

