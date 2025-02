Reimond Manco volvió a la carga para ser tendencia por un nuevo entredicho con un futbolista. En esta ocasión, el popular ‘Rei’ nuevamente le dedicó unas palabras a Cristian Benavente, quien recientemente hizo oficial su llegada al Gloria Buzau de la Primera División de Rumania. El ex’Jotita’ no se guardó nada y criticó la decisión de haber dejado el Sport Boys para empezar esta nueva aventura futbolística.

La irónica reacción de Reimond Manco a Cristian Benavente por preferir jugar en el colero del fútbol de Rumania en lugar de Sport Boys

En el programa ‘Rivales No Enemigos’, Manco se dio un espacio para hablar sobre lo que fue la salida el popular ‘Chaval’ del cuadro rosado y de este nuevo reto que tendrá en el fútbol de Rumania. “Se fue el ‘Chaval’ a Rumania. Mie... su representante es Jesucristo. Yo no tengo nada en contra de él. ¿Cuántos partidos jugó el año pasado? ¿pasó los 10?”, empezó diciendo Reimond.

Reimond Manco no se calló nada y criticó la decisión de Benavente de irse al fútbol de Rumania. (Foto: captura de pantalla)

Luego, el exAlianza Lima detalló que Benavente jugó muy poco en sus últimos dos clubes, sobre todo en César Vallejo. “En Boys, porque en Vallejo casi ni jugó. Y se va al extranjero... Lo vendieron con el video de...”. Fue cuando su compañero lo interrumpió para mencionar al Real Madrid Castilla.

Qué más dijo Reimond Manco sobre Cristian Benavente

Manco también comentó que no considera un paso hacia adelante en la carrera de Benavente el irse a Rumania. “No quiero tirar mie... a nadie, pero si piensas objetivamente y lo mencionaron varios periodistas deportivos. Si sales de Boys, un equipo que está jugando en Primera, que ha armado un buen plantel para pelear buenas cosas, y te vas a la liga de Rumania, a un club que tiene 19 puntos y está peleando la baja, ¿por qué dejas Boys? ¿Porque no te acostumbras a la ciudad? Para mí es un retroceso más que otra cosa”.

Por último, el exJuan Aurich dio a entender que ‘Bena’ no triunfó en Boys por miedo. “Ojalá le vaya bien, le deseo lo mejor. ¿Por qué hace eso? Yo no voy a decir nada, solamente voy a hacer un gesto. Jugar en Boys no es fácil. Así ganes el partido, si tu desempeño es paupérrimo, te meten unas put...das bravas. Entonces, si tienes miedo, cómprate un perro, no te queda de otra”.

El mediocampista nacional Cristian Benavente se convirtió en nuevo jugador de la primera división de Rumanía. (Foto: Gloria Buzao)

¿Quién fue el mejor futbolista peruano en el extranjero para Reimond Manco?

Manco fue entrevistado en el programa “Pa qué más”. Es en este espacio digital en donde habló de diferentes temas. Una de las preguntas fue en relación al jugador peruano más exitoso en el extranjero. Es entonces cuando Reimond no dudó en expresar su sentir.

“Creo que eso es un secreto a voces. Pizarro es por lejos. Por logros, títulos, por los clubes donde jugó, Claudio. Y no es más que Jefferson, es más que todos por lo que la logrado como jugador”, señaló Manco.

“Te juro que para mí, yo no sabía”, respondió el entrevistador bastante sorprendido con lo dicho por Manco. Cabe destacar que el conductor le había dado a escoger a Manco entre Jefferson Farfán y el ‘Bombardero de los Andes’.