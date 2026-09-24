Por Redacción EC

Desde que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo establecieron su vida en Miami, la atención también se ha dirigido hacia el entorno en el que residen junto a sus hijos. La propiedad destaca no solo por sus dimensiones y acabados, sino también por la manera en que aprovecha su ubicación frente a un canal navegable y el paisaje tropical característico del sur de Florida. El diseño apuesta por ambientes amplios, grandes superficies acristaladas y una conexión constante entre las zonas internas y los espacios al aire libre, permitiendo que la luz, la vegetación y las vistas hacia el agua formen parte de la experiencia cotidiana. A diferencia de una vivienda convencional, la residencia reúne distintos elementos asociados con el confort de los complejos hoteleros de alta gama, aunque adaptados a una dinámica familiar y privada. Entre sus espacios más llamativos aparece la suite principal, cuyo concepto decorativo toma referencias de los hoteles boutique y utiliza una combinación de colores suaves, mobiliario de formas redondeadas y materiales que buscan transmitir tranquilidad. En el exterior, la piscina, las terrazas y las áreas destinadas al descanso completan una propuesta en la que el paisaje ocupa un papel protagonista.