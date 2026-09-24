Desde que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo establecieron su vida en Miami, la atención también se ha dirigido hacia el entorno en el que residen junto a sus hijos. La propiedad destaca no solo por sus dimensiones y acabados, sino también por la manera en que aprovecha su ubicación frente a un canal navegable y el paisaje tropical característico del sur de Florida. El diseño apuesta por ambientes amplios, grandes superficies acristaladas y una conexión constante entre las zonas internas y los espacios al aire libre, permitiendo que la luz, la vegetación y las vistas hacia el agua formen parte de la experiencia cotidiana. A diferencia de una vivienda convencional, la residencia reúne distintos elementos asociados con el confort de los complejos hoteleros de alta gama, aunque adaptados a una dinámica familiar y privada. Entre sus espacios más llamativos aparece la suite principal, cuyo concepto decorativo toma referencias de los hoteles boutique y utiliza una combinación de colores suaves, mobiliario de formas redondeadas y materiales que buscan transmitir tranquilidad. En el exterior, la piscina, las terrazas y las áreas destinadas al descanso completan una propuesta en la que el paisaje ocupa un papel protagonista.

Una propiedad privilegiada frente al agua

Uno de los principales atractivos de la residencia es su ubicación junto a un canal navegable, una característica que permite que buena parte de los ambientes exteriores tengan contacto visual directo con el agua. La vivienda fue concebida para aprovechar esta particularidad mediante una distribución que favorece las perspectivas abiertas y la circulación entre el interior y el exterior. La plataforma costera privada se extiende alrededor de una parte importante del terreno y funciona como un espacio adicional desde el cual contemplar el paisaje. A ello se suman las palmeras y la vegetación tropical, que refuerzan la sensación de encontrarse en un espacio similar a un resort privado.

La suite principal apuesta por un estilo de hotel de lujo

Dentro de la casa, uno de los ambientes que más atención concentra es el dormitorio principal. Su decoración se aleja de una estética excesivamente recargada y apuesta por una propuesta inspirada en las habitaciones de hoteles boutique exclusivos. La cama king size ocupa un lugar central y cuenta con un amplio respaldo compuesto por paneles tapizados en tonalidades marfil. El resto del ambiente mantiene una gama cromática basada en blancos cálidos, beige, arena y rosa empolvado, colores que aportan luminosidad y una apariencia serena. Los revestimientos con diferentes texturas agregan profundidad a las paredes, mientras que el mobiliario de líneas curvas introduce un contraste con la estructura arquitectónica de la habitación.

Grandes ventanales y espacios abiertos marcan el diseño

La arquitectura también concede especial importancia a la iluminación natural y a las vistas hacia el exterior. Los ventanales de piso a techo, equipados con sistemas corredizos y perfiles oscuros, permiten que el paisaje tenga una presencia constante dentro de la vivienda. Las cortinas ligeras en tonos claros ayudan a regular la intensidad de la luz y aportan mayor calidez a los ambientes. En las áreas cubiertas del exterior, las galerías funcionan como espacios de transición entre la vivienda y el entorno, proporcionando sombra y lugares para permanecer al aire libre. Las columnas de grandes dimensiones, los techos elevados y la distribución abierta contribuyen a generar una sensación de amplitud sin perder el carácter privado de la propiedad.

Una piscina que completa el concepto de resort privado

En la zona exterior, la piscina ocupa uno de los puntos centrales de la residencia y destaca por un diseño que se aparta de las formas rectangulares tradicionales. Sus líneas geométricas generan una composición visual que dialoga con la arquitectura de la casa y con el paisaje circundante. En uno de sus sectores se encuentra una zona de menor profundidad equipada con tumbonas parcialmente sumergidas, pensada para el descanso y la relajación. La terraza que rodea la piscina utiliza tonalidades claras que favorecen la luminosidad del espacio, mientras que las diferentes áreas de descanso permiten aprovechar las vistas hacia el canal. En conjunto, estos elementos hacen que la zona exterior funcione como una extensión de la vivienda y refuerzan la idea de un hogar concebido para combinar privacidad, comodidad y una experiencia similar a la de un exclusivo resort.