Si el Universitario de Jorge Fossati vive un gran momento en la Copa Libertadores, el Olimpia de Fabián Bustos, extécnico crema, es la otra cara de la moneda. Tras ir ganando 2-0, el cuadro paraguayo se dejó voltear 3-2 ante Peñarol y quedó eliminado del torneo continental a falta de una jornada para que finalice la zona de grupos.

Debido a esta situación, las críticas no han parado de hacerse sentir hacia el exestratega de la ‘U’. Las redes sociales han sido el vehículo para manifestar este malestar. Tras esta presión mediática, Bustos dio a conocer cuál es su postura.

“Yo no le llamaría fracaso, para mí, fracaso es no levantarte al otro día, toda mi vida he sido un luchador y los jugadores también, pero mañana hay que levantarse, entrenar, ganar el domingo. Cuando se puedan hacer los ajustes necesarios vamos a ser otro equipo“, indicó el DT de Olimpia.

“Lo que nos queda es ahora corregir errores y vamos a trabajar en la para, que será en unos 20 días, para empezar de la mejor manera en el segundo semestre“, agregó Bustos.

Fabián Bustos no pasa un buen momento en Olimpia de Paraguay. (Foto: Getty Images)

Qué dijo Jorge Fossati sobre el triunfo de Universitario

Jorge Fossati, entrenador de la ‘U’, se refirió en conferencia de prensa al triunfo merengue en Copa Libertadores. “Barcelona es un equipo muy fuerte. Creo que nuestro equipo hizo un muy buen partido, un primer tiempo que a mí por lo menos me pareció de lo mejor que hemos hecho desde mi vuelta, especialmente con pelota”.

Jorge Fossati conversó con los medios de comunicación tras la victoria de Universitario. (Foto: Cusco FC)

Debido a los hechos de violencia que se dieron el último domingo, luego de la derrota ante Alianza Atlético, el uruguayo dijo lo siguiente: “Hay que acordarse del 99.9% de hinchas de Universitario que hoy está feliz, porque sabe que cuando no salieron las cosas siguieron siendo fieles”.

Este es el próximo rival de Universitario en la Copa Libertadores

El próximo 27 de mayo, Universitario de Deportes afrontará su último desafío en la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores enfrentando a River Plate en condición de visitante. Un triunfo en Buenos Aires le garantizaría el pase directo a los octavos de final del torneo continental, coronando una campaña que ha sorprendido a más de uno.