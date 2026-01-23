El año futbolístico arranca oficialmente con el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1, pero antes Alianza Lima y Universitario jugarán sus últimos partidos amistosos de carácter internacional. Convocantes eventos deportivos se llevarán a cabo mediante la “Noche Crema” y “Noche Blanquiazul”, y en ese sentido la Policía Nacional del Perú (PNP) busca garantizar la seguridad ciudadana y preservar el orden público, implementando plan de seguridad puntual, y desvío vehicular en las inmediaciones de ‘Matute’ y el Estadio Monumental.

LA PNP IMPLEMENTARÁ PLAN DE DESVÍO VEHICULAR POR LOS EVENTOS DE LA “NOCHE CREMA” Y BLANQUIAZUL 2026

Hoy Lima se alista para albergar dos grandes eventos deportivos, y en un hecho sin precedentes generando expectativa la realización de tanto la “Noche Crema” como “Noche Blanquiazul” por las cuales la PNP ahora llama la atención implementando plan de operaciones integral.

Según lo ha precisado el general Óscar Arriola, los partidos amistosos de carácter internacional entre Alianza Lima e Inter de Miami, y el Universitario vs. U. de Chile que se jugarán el mismo sábado 24 de enero, contarán con el despliegue de más de 4 mil agentes a fin de garantizar la seguridad de los asistentes a ambos estadios.

“Contaremos con helicópteros en ambos estadios, agentes policiales de inteligencia y apoyo de drones”, expresó también ante medios de prensa, y durante presentación de plan de desvío vehicular que según la PNP, contempla los siguientes cierres y rutas alternas en las inmediaciones a ‘Matute’ y el Monumental de Ate:

Estadio Alejandro Villanueva, La Victoria

- Sentido Norte – Sur

Jr. Abtao – Jr. Unanue – Jr. Manuel Cisneros – Jr. Francia – Jr. Abtao

- Sentido Sur – Norte

Jr. Abtao – Jr. Francia – Jr. Manuel Cisneros – Jr. Humboldt – Jr. Abtao

- Sentido Oeste – Este

Av. Isabel la Católica – Av. Manco Cápac – Jr. Unanue – Av. Huamanga – Av. Isabel la Católica

- Sentido Este – Oeste

Av. Isabel la Católica – Av. Huamanga – Jr. Sebastián Barranca – Jr. Cangallo – Jr. Humboldt

Estadio Monumental, Ate:

- Sentido Ate – Carretera Central

Av. Javier Prado Este – Av. Huarochirí – Av. Separadora Industrial – Av. Nicolás Ayllón

Av. Javier Prado Este – Av. La Molina – Óvalo Santa Anita – Carretera Central

- Sentido La Molina

Av. Melgarejo – Av. La Molina

Av. Javier Prado Este – Av. La Molina – Av. Alameda del Corregidor – Av. Ferrero – Av. El Polo o Av. Golf Los Incas

La información brindada revela también que para la cobertura del Estadio Monumental durante la jornada del 24 de enero, habrá presencia policial ascendente a los 1.973 efectivos, mientras el Alejandro Villanueva de La Victoria contará con un total de 2 mil 188 listos en la búsqueda de preservar el orden público.

UNIVERSITARIO: FECHA, RIVAL, HORARIO Y VENTA DE ENTRADAS PARA FORMAR PARTE DE LA “NOCHE CREMA 2026″

Hoy la hinchada crema se alista para alentar al Universitario de Javier Rabanal, y formar parte del evento que denominada como la “Noche Crema 2026″, permitirá ver en vivo el partido programado contra la Universidad de Chile.

La noche del sábado 24 de enero, el Estadio Monumental albergará además la presentación del primer equipo ‘merengue’, y un concierto de Los Caligaris que puede disfrutarse a partir de los 150 soles tras agotarse las entradas generales de Norte, Sur, y palco.

Con más de 50 mil entradas vendidas, según lo reporta Universitario de manera oficial, los hinchas estudiantiles que deseen formar parte de la “Noche Crema” 2026, tienen hoy la chance observar el evento mediante la señal de TVPerú, Radio Nacional y plataformas digitales habilitadas por parte del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), o mediante Ticketmaster, terminar adquiriendo boletos de Oriente y Occidente cuyo costo oscila entre los 180 y 250 soles.