La ‘Pepa’ Baldessari volvió a Lima y lanzó crítica a Sporting Cristal por no jugar la Copa Libertadores

Horacio Baldessari es uno de los exjugadores más queridos por los hinchas de Sporting Cristal. El exdelantero, en base a goles, se ganó a pulso el cariño de los hinchas celestes en el comienzo de la década del noventa. Y, en las últimas horas, la ‘Pepa’ volvió a Perú y fue abordado por diferentes medios periodísticos. Es en ese momento que le consultaron sobre la eliminación tempranera de los rimenses en la Copa Libertadores del presente año.

El exgoleador ‘cervecero’ hizo hincapié en que el cuadro celeste no puede quedar fuera de un torneo tan importante como la Libertadores. “Me pega mal, pero para eso vine. Y, ‘Fiera’, un equipo como Cristal no puede quedar fuera”, declaró el argentino a “Entre Bolas”.

Asimismo, Baldessari le mandó un mensaje a la hinchada celeste. “A la gente de Cristal, tranquilos, no le tenemos que perder el amor que le tenemos a ese color celeste. Debemos seguir apoyando”.

Por último, la ‘Pepa’ aseguró que ya se encuentra mejor en el ámbito personal y transmitió tranquilidad. “A Dios gracias ya arreglé todo lo que tenía que arreglar, ya me vine en paz”.

Cómo reaccionaron las redes sociales a lo dicho por la ‘Pepa’ Baldessari

Los fanáticos de Cristal se emocionaron con el regreso del exatacante rimense, y así lo hicieron sentir en redes sociales. “Qué bueno tenerte de nuevo, querida Pepa”, “Volvió el goleador”, “Ojalá estuvieras trabajando en el club”, “El mejor delantero que vi con mi celeste querida”, “Ojalá los más chicos te hubieran visto, eras un goleador”, “Mi ídolo la ‘Pepa’”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas.

¿Por qué motivo la ‘Pepa’ Baldessari se regresó a su país?

En febrero del año pasando, causando gran preocupación entre sus seguidores, el exjugador de Cristal dio a conocer que su situación económica no estaba yendo bien, pues no puede solventarse en el Perú.

En una entrevista que tuvo para el programa Teledeportes, Horacio indicó que “está con los días contados” en la capital peruana y retornará a su querida territorio argentino. No obstante, en medio de tanta pena, sostuvo que es una decisión muy difícil porque ama mucho el Perú y es probable que cuando esté allá, sus emociones puedan jugarle una mala pasada.

“Te encuentro con una maleta, tal vez las últimas horas..”, declaró en primera instancia a Teledeportes. “Sí mi hermano, estamos ya prácticamente con los días contaditos. Una decisión que me tocó horrores Raúl (nombre del periodista), pero desgraciadamente tengo que hacerlo”, agregó la ‘Pepa’.

“Treinta y tres años se pasaron en un abrir y cerrar de ojos para tu vida”, respondió el periodista.

Baldessari acotó: “La edad de Cristo, fiera, te das cuenta, espero que no me crucifiquen cuando llegue a Argentina. Sí, solamente yo sé lo que estoy sintiendo por dentro al tener que dejar el país, pero también soy consciente de que si esto me va a llevar a la depresión va a tener un final horrible”.

