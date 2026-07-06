En la previa de los octavos, Cristiano Ronaldo contó una divertida anécdota con una azafata argentina que conoció en el vuelo de la selección de Portugal. (Fuente: Getty Images)
En la previa de los octavos, Cristiano Ronaldo contó una divertida anécdota con una azafata argentina que conoció en el vuelo de la selección de Portugal. (Fuente: Getty Images)
Por Redacción EC