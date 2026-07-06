Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que, además de su competitividad dentro del campo, conserva un gran sentido del humor fuera de él. Durante una conferencia de prensa, el capitán de Portugal recordó una curiosa situación que vivió en el vuelo que trasladó a la selección lusa y que tuvo como protagonista a una azafata argentina. La anécdota surgió cuando una periodista de ese país le consultó sobre su relación con Argentina y la histórica rivalidad deportiva con Lionel Messi.

Con una sonrisa, el delantero explicó que notó algo particular en una de las integrantes de la tripulación. Según contó, apenas la vio tuvo la impresión de que era argentina por la forma en que lo observó. Decidió acercarse y le comentó en tono de broma que estaba seguro de conocer su nacionalidad. La respuesta de la azafata fue preguntarle cómo lo había descubierto, dando pie a una conversación que terminó provocando carcajadas entre los presentes.

“Supe que era argentina por cómo me miró”

Cristiano relató que le dijo a la azafata que había desviado la mirada muy rápido después de verlo y, entre risas, bromeó diciendo que eso significaba que “no le gustaba Cristiano”. La trabajadora del vuelo respondió con sorpresa, mientras el portugués dejó claro que todo se trató de un comentario amistoso y sin ninguna intención de generar polémica.

El cinco veces ganador del Balón de Oro aprovechó el momento para aclarar que siente un cariño especial por Argentina. Recordó que su pareja, Georgina Rodríguez, nació en Buenos Aires y señaló que mantiene un vínculo afectuoso con el país sudamericano, más allá de la histórica competencia deportiva que ha protagonizado durante años con Lionel Messi.

Una conferencia marcada por el humor y la emoción

La divertida historia llegó en una rueda de prensa cargada de emociones. Cristiano Ronaldo también confirmó que el Mundial 2026 será el último de su carrera, una noticia que conmovió a sus seguidores y que convirtió cada una de sus declaraciones en un tema de interés internacional. A sus 41 años, el portugués aseguró que continúa disfrutando del fútbol y que quiere despedirse compitiendo al máximo nivel con su selección.

Además de hablar sobre la anécdota, el atacante expresó su respeto por España, rival de Portugal en los octavos de final, y recordó los nueve años que pasó en el fútbol español defendiendo la camiseta del Real Madrid. También destacó que su familia y muchos de sus amigos mantienen una estrecha relación con ese país, aunque dejó claro que su deseo es seguir avanzando en la Copa del Mundo.

La historia que se volvió viral antes del duelo con España

Las palabras de Cristiano Ronaldo no tardaron en recorrer las redes sociales y los principales medios deportivos. Muchos aficionados destacaron el tono relajado con el que contó la historia y la forma en que aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de afecto hacia Argentina, pese a la rivalidad futbolística que ha marcado buena parte de su carrera frente a Lionel Messi.

Mientras Portugal se prepara para disputar un partido decisivo en el Mundial 2026, el veterano delantero continúa demostrando que su figura trasciende lo deportivo. Ya sea por sus goles, sus récords o por anécdotas como la vivida con la azafata argentina, Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la Copa del Mundo y una de las personalidades más seguidas del fútbol internacional.

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