Pelé es considerado uno de los futbolistas más destacados de la historia del fútbol, gracias a su talento, sus goles y sus logros con la selección brasileña. De hecho, conquistó tres Copas del Mundo (1958, 1962 y 1970) y dejó una huella imborrable en el balompié, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de deportistas y aficionados. Sin embargo, entre las experiencias que vivió este crack brasileño, hay un episodio que posiblemente lo marcó y que protagonizó junto a un exdefensa central en la década de los 60. En aquella ocasión, el delantero le provocó una grave lesión en la rodilla al entonces zaguero del Cruzeiro, quien se vio obligado a alejarse de las canchas durante varios años. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

PROCÓPIO CARDOSO Y SU DESAGRADABLE RECUERDO CON PELÉ EN 1968

En declaraciones para UOL Esporte, el defensor Procópio Cardoso contó que sufrió una terrible lesión en la rodilla izquierda durante un partido entre Cruzeiro y Santos, luego de una entrada de Pelé en el estadio Pacaembú, en São Paulo, el 13 de octubre de 1968. Según el exfutbolista, la rotura del tendón rotuliano lo mantuvo alejado del fútbol profesional durante más de cinco año, donde atravesó duros momentos personales. Aunque recordó que el delantero impactó directamente contra su rodilla, Cardoso reconoció que desconoce si la acción fue intencional y aseguró que, hasta el día de hoy, prefiere creer que se trató de un simple accidente.

Tras el accidente, el brasileño relató que pasó casi seis meses con la pierna enyesada y permaneció más de tres años internado en un hospital de Belo Horizonte, donde intentó recuperar la movilidad. Sin ingresos ni apoyo del Cruzeiro, tuvo que vender sus propiedades y bienes para mantener a su esposa y sus dos hijas. Durante ese difícil periodo, indicó que también trabajó brevemente en un banco y estudió Educación Física. Así, seis años después, exactamente el 10 de febrero de 1974, Cardoso y Pelé se vieron en el estadio Pacaembú. Según el Jornal do Brasil, ‘O Rei’ le pidió disculpas y el defensor lo perdonó. Sin embargo, años más tarde, Cardoso cuestionó esa versión y afirmó que ambos solo intercambiaron un saludo por cortesía, conforme comparte Infobae.

¿CÓMO ES EL DESAYUNO ESTRICTO DE VINICIUS JR.?

En una entrevista para CazéTV, Vinicius Jr. compartió algunos detalles de su rutina antes de entrenar con el Real Madrid. De acuerdo explicó el futbolista brasileño, suele desayunar pan con tortilla y beber únicamente agua por las mañanas. Además, realiza ejercicios en el gimnasio para preparar su cuerpo antes de comenzar los estrictos entrenamientos del conjunto español.

Si bien la alimentación del delantero responde a una rutina habitual entre los futbolistas, que suelen optar por desayunos ligeros antes de entrenar, el popular ‘Vini Jr.’ reconoció que suele sentir hambre después de cenar. Asimismo, contó que antes de los partidos acostumbra consumir açaí, un postre tradicional de Brasil cuya textura es similar a la de un helado, pero más saludable, conforme comparte el Heraldo.

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