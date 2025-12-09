Pablo Ceppelini, uno de los jugadores de Alianza Lima más criticados por la hinchada blanquiazul tras la reciente eliminación del cuadro blanquiazul ante Sporting Cristal, dio una entrevista exclusiva y habló de todo. En este contexto, el volante uruguayo aprovechó el momento para enviarle una polémica frase a Universitario de Deportes.

La polémica frase que Pablo Ceppelini le dedicó a Universitario: “Se habla más de Alianza que del tricampeonato de la ‘U’

“Tuve un bajón de nivel y lo levanté en el Clausura. Se hablaron muchas cosas fuera de la cancha. Yo nunca llegué tarde y siempre estuve a disposición del entrenador. Estando en Perú, solo salí dos o tres veces y no tomo alcohol; pero acá se agranda todo, y más siendo Alianza. Con todo respeto, se habla más de Alianza que del tricampeonato de la ‘U’”, dijo el jugador extranjero en diálogo con Al Ángulo.

“Tenemos el mejor plantel de la liga peruana, por lejos, y terminar cuartos es un fracaso. Creo que no se supo gestionar al equipo tanto en la Copa como en el torneo local. Empezar desde la Fase 1 y llegar a la fase de grupos de la Libertadores no es fácil”, agregó Ceppelini.

¿Qué más dijo Pablo Ceppelini?

Asimismo, el uruguayo aseguró no saber nada sobre su continuidad, pero manifestó que espera continuar la siguiente temporada en el plantel aliancista. “Todavía no sé nada sobre mi renovación. No sé si están esperando definir al técnico para luego ver ese tema. Me gustaría tener una revancha y ser campeón con Alianza”.

Por último, el exPeñarol pidió disculpas a la hinchada de Alianza por los gestos obscenos que hizo al término del encuentro ante los celestes. “El hincha es pasional y, a veces, no se tiene memoria de las cosas buenas que se hicieron. Me arrepiento de haberle hecho gestos a un hincha en particular. Uno es humano y se equivoca”.

Cristal y Cusco FC por ser Perú 2

Partidos de ida

Sporting Cristal vs. Cusco FC

Fecha: 10 de diciembre

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Nacional

Partido de vuelta

Cusco FC vs. Sporting Cristal

Fecha: 14 de diciembre

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

