El último viernes, en medio de gran polémica, Cienciano venció 1-0 a Alianza Lima en Maute. En una jornada de la Liga 1 cargada de tensión en La Victoria, el más criticado por los hinchas blanquiazules fue Bruno Pérez, árbitro del encuentro. A propósito de ello, por medio de los videos publicado por la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), se dio a conocer cuál fue la postura de dicho juez durante la revisión del VAR.

Una de las jugadas más controvertidas del encuentro ocurrió al cierre del primer tiempo, cuando Jimmy Valoyes sujetó a Paolo Guerrero dentro del área. Pese a esta acción, ni el árbitro principal ni el equipo del VAR consideraron que ameritara la sanción de un penal.

En medio de la controversia, la CONAR difundió el audio del VAR, en el que los jueces Michael Pérez y David Huamán concluyen que no hubo infracción de Valoyes contra Paolo Guerrero. No obstante, posteriormente, el propio organismo arbitral reconoció el desacierto y admitió que se debió sancionar penal a favor de Alianza Lima.

“Al minuto 45+2, al ejecutarse un tiro de esquina del equipo azul y blanco, un defensor del equipo rojo sujeta a un atacante, limitando su movimiento para ir a disputar el balón, el árbitro que no hizo la gestión de prevención y que adopta una mala ubicación mirando solo el balón, no se percata de la acción y deja que el juego continúe”, se escucha en primera instancia en el video publicado en su canal de Youtube.

La CONAR no solo reconoció el error del árbitro Bruno Pérez, sino que también recriminó el desempeño del equipo de videoarbitraje por no advertir la falta dentro del área.

“El VAR, en su chequeo protocolar, no utilizó los ángulos, ni velocidades, ni las consideraciones adecuadas y no hace un análisis adecuado de los jugadores involucrados, por lo que erróneamente decide no llamar a una revisión de campo”, agregó.

Así fue el diálogo entre Bruno Pérez y el VAR

- AVAR: Sigue ahí, lo está tomando, Paolo se deja caer.

- VAR: Déjame verla.

- Asistente 1: Para mí, se tira Guerrero.

- Bruno Pérez: Para mí, todo limpio, si no hay nada que revisar, lo termino.

- AVAR: Lo estamos revisando un ratito, Bruno. Estamos revisando las acciones dentro del área.

- Bruno Pérez: Salimos por favor, hay que esperar.

- Asistente 1: No dejen que te rodeen.

- AVAR: ¿La de Guerrero ya la descartaste?

- VAR: Sí, sí, sí. Se tira, se tira en su sitio.

- Bruno Pérez: ¡El que viene, lo amonesto!

- VAR: Ahí se está tirando, dame close up esta de acá, por favor. Quiere girar, quiere girar, quiere girar y se tira en su lugar. Bruno, todo limpio.

- Bruno Pérez: Listo, entonces termino.

- VAR: Sí, sí, sí.

Resultados de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Jueves 1 de mayo

Melgar 1-1 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Viernes 2 de mayo

Sport Huancayo 3-0 Atlético Grau (Finalizado)

Alianza Lima 0-1 Cienciano (Finalizado)

Sábado 3 de mayo

UTC 2-1 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

Juan Pablo II 0-0 Ayacucho FC (Finalizado)

Cusco FC 2-0 Universitario de Deportes (Finalizado)

Domingo 4 de mayo

Sport Boys 4-2 Alianza Universidad (Finalizado)

Alianza Atlético 2-0 ADT (Finalizado)

Deportivo Binacional 1-2 Los Chankas (Finalizado)

Descansa: Sporting Cristal

Conar, por medio de un comunicado, responsabliza a voceros depotivos de Alianza Lima de fomentar la violencia (Foto : GEC)

Programación de la fecha 12 de la Liga 1

Viernes 9 de mayo15:30 Comerciantes Unidos vs. Binacional

Sábado 10 de mayo13:00 Ayacucho FC vs. Sporting Cristal15:30 Atlético Grau vs. Alianza Lima21:00 Cienciano vs. Melgar

Domingo 11 de mayo13:00 Chankas CYC vs. UTC15:15 ADT vs. Juan Pablo II17:30 Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC18:30 Universitario vs. Alianza Atlético

Lunes 12 de mayo15:30 Alianza UDH vs. Sport Huancayo

Descansa: Sport Boys