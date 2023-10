Las Eliminatorias continúan con una cuarta jornada que promete entregarnos grandes encuentros. En este contexto, el Venezuela vs. Chile se presenta como uno de los partidos más atractivos y parejos de dicha fecha. Sin embargo, el conjunto dirigido por Eduardo Berizzo no podrá contar con todo su plantel a disposición, pues se confirmó una sensible baja que seguramente extrañará. A continuación, te contamos de quién se trata y otros detalles trascendentales de este esperado choque.

La primera baja confirmada de Chile para el partido ante Venezuela

La primera ausencia confirmada, de cara al duelo ante la ‘Vinotinto’, es Erick Pulgar. El volante del Flamengo acumuló dos tarjetas amarillas en el último duelo ante Perú y, por lo tanto, no estará disponible para el técnico argentino.

Asimismo, Matías Catalán y Guillermo Maripán, quienes salieron lesionados ante la Bicolor por lesión, tampoco estarían en condiciones de ser tomados en cuenta. En conclusión, Chile llegará con varias bajas ante una Venezuela que está con el ánimo al tope tras empatarle 1-1 a Brasil de visita.

¿Cuándo juegan Venezuela vs. Chile?

Venezuela y Chile, por la cuarta fecha de las Eliminatorias, se enfrentarán este martes 17 de octubre. Se trata de un encuentro bastante parejo, por lo que se presenta sumamente atractivo para los espectadores del fútbol sudamericano.

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Chile?

Perú: 4 p.m.

Argentina: 6 p.m.

Uruguay: 6 p.m.

Chile: 6 p.m.

Colombia: 4p.m.

Venezuela: 7 p.m.

¿Qué dijo Eduardo Berizzo tras triunfo de Chile ante Perú?

Eduardo Berizzo, técnico argentino de Chile, analizó lo que fue el triunfo de su equipo ante el cuadro peruano. “Hablando del partido en sí, creo que jugamos un primer tiempo a un ritmo muy alto, con mucha posesión, con mucho dominio del juego, encontrando los costados del ataque; jugamos y metimos a Perú en su arco, creo que merecíamos ahí la ventaja ya. Al no conseguirla creo que en el segundo tiempo no jugamos a un ritmo tan alto como habíamos terminado el primer tiempo”, dijo Berizzo.

Asimismo, el extécnico de Paraguay agregó: “Empezamos más bajo de cómo habíamos terminado pero luego volvimos a retomar y los goles llegan a lo mejor cuando menos mérito hicimos dentro del segundo tiempo pero teniendo en cuenta lo hecho en el primer tiempo creo que somos justos merecedores del partido contra un rival complejo, contra un rival que juega bien”.

Por último, el ‘Toto’ se mostró feliz por el trabajo defensivo de su equipo. “Prácticamente no tuvimos situaciones en contra. No nos generaron nada. Presionamos muy bien. Sometimos a un equipo que juega bien a la contra, que juega rápido con sus medios. Con actuaciones muy buenas de todo el equipo. Sufrimos dentro del partido inconvenientes que tuvimos que ir solventando. Así que contento por la actuación de individuales. Muchas actuaciones individuales muy buenas”.

¿Cómo se jugará la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas?

Venezuela vs Chile, 16:00 horas

Ecuador vs Colombia, 18:30 horas

Paraguay vs Bolivia, 17:30 horas

Uruguay vs Brasil, 19:00 horas

Perú vs Argentina, 21:00 horas

