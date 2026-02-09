Por Redacción EC

El Super Bowl 2026 volvió a demostrar su condición como el principal espectáculo deportivo de Estados Unidos. Por más de cuatro horas, una audiencia masiva siguió una final de la NFL que dejó momentos memorables: estrellas del espectáculo en las tribunas, una ceremonia de apertura de alto impacto y el esperado halftime show de Bad Bunny, que incluso generó debate político por la asistencia de Donald Trump.

La razón detrás del look más llamativo del Super Bowl: Mack Hollins aparece como preso y deja a todos en shock
Deportes

La razón detrás del look más llamativo del Super Bowl: Mack Hollins aparece como preso y deja a todos en shock

¡Polémica! Gabriel Costa comenta sobre la final del 2023 entre Alianza Lima vs. Universitario: “Les regalamos el campeonato”
Deportes

¡Polémica! Gabriel Costa comenta sobre la final del 2023 entre Alianza Lima vs. Universitario: “Les regalamos el campeonato”

Diego Rebagliati sorprende y envía mensaje directo a los hinchas de Alianza Lima por Pablo Guede: “Quiere tener casi todo controlado”
Deportes

Diego Rebagliati sorprende y envía mensaje directo a los hinchas de Alianza Lima por Pablo Guede: “Quiere tener casi todo controlado”

¡Polémica! Erick Osores provoca controversia al advertir a los rivales de Universitario sobre ir al Monumental: “Es asumir prácticamente una derrota”
Deportes

¡Polémica! Erick Osores provoca controversia al advertir a los rivales de Universitario sobre ir al Monumental: “Es asumir prácticamente una derrota”