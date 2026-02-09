El Super Bowl 2026 volvió a demostrar su condición como el principal espectáculo deportivo de Estados Unidos. Por más de cuatro horas, una audiencia masiva siguió una final de la NFL que dejó momentos memorables: estrellas del espectáculo en las tribunas, una ceremonia de apertura de alto impacto y el esperado halftime show de Bad Bunny, que incluso generó debate político por la asistencia de Donald Trump.

La razón detrás del look más llamativo del Super Bowl: Mack Hollins aparece como preso y deja a todos en shock

La final entregó escenas que se convirtieron en tendencia de inmediato. Antes de que arrancara el encuentro, Mack Hollins ingresó al recinto deportivo en California y su aparición acaparó la atención de los presentes y de quienes seguían la transmisión.

La imagen recordó de inmediato al icónico Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, provocando asombro, polémica y una avalancha de comentarios en plataformas digitales. Para un sector del público, se convirtió en uno de los instantes más impactantes de toda la jornada.

Al inicio, varios seguidores buscaron una lectura política o cultural en la vestimenta de Hollins. No obstante, quienes están familiarizados con su carrera saben que este tipo de exhibiciones encaja con su estilo habitual.

La ropa fue vista como una mezcla de símbolos pop, con una alusión directa a “El silencio de los Seahawks”, en referencia al equipo de Seattle, que enfrentaba en la final. Fue una provocación calculada, pensada para generar ruido, muy acorde con el estilo del atleta.

¿Qué más debes saber sobre Mack Hollins?

Sin ser un referente estadístico dentro del campo, Hollins suele llamar la atención en el entorno mediático. Fue elegido en la cuarta tanda del Draft NFL 2017 (posición 118 en total) por los Philadelphia Eagles.

Durante su trayectoria profesional, ha vestido los colores de seis organizaciones diferentes:

Philadelphia Eagles

Miami Dolphins

Las Vegas Raiders

Atlanta Falcons

Buffalo Bills

New England Patriots (desde 2025)

¿Cuánto ganó Bad Bunny por su show en el Super Bowl?

Puede sorprender, pero la NFL no paga un sueldo ni entrega honorarios a quienes lideran el espectáculo musical del descanso. Eso no implica, sin embargo, que el intérprete salga perdiendo. La producción corre íntegramente por cuenta de los organizadores del evento, que destinan millones de dólares a montar la escenografía, efectos especiales, seguridad y todo el despliegue técnico.

El beneficio real para Benito Antonio Martínez Ocasio está en la enorme visibilidad que obtiene. La participación en la Super Bowl suele disparar las reproducciones en servicios de streaming y revalorizar la imagen del artista de manera inmediata. Esa exposición global funciona como una plataforma de promoción que impulsa la venta de entradas para futuros conciertos y abre puertas a acuerdos publicitarios de alto nivel.