El último fin de semana se produjo un resultado más que sorprendente en la Liga 1 2024. Unión Comercio, jugando en Moyobamba, recibió una goleada de 12 a 0 en manos de Sporting Cristal. En dicho encuentro, el cuadro local presentó un equipo plagado de reservistas. Entre estos, uno de los que más llamó la atención fue Diego López, joven golero de tan solo 19 años. A propósito de ello, el guardameta contó cuál es el motivo por el que no atajará contra Cienciano en la última fecha del Torneo Clausura.

La razón por la que Diego López decidió no atajar contra Cienciano tras recibir 12 goles ante Cristal

“Lo que el preparador de arquero nos explicó que el otro portero, que se llama Josias, iba a tapar con Cristal y yo contra Cienciano. No sé qué pasó, me hicieron tapar con Cristal, pero obviamente por respeto a mi compañero, que lo quiero, quiero que tape él, a mi ya me dieron la oportunidad y ahora quiero que él la tenga”, dijo López en entrevista con ‘Palabra de Hincha’.

De otro lado, el inexperto golero confesó que le gustaría tapar en algún momento por Universitario. Sin embargo, también señaló que su contrato con Unión Comercio finaliza una vez que se termine la última jornada del Torneo Clausura y no tiene nada claro respecto a su futuro.

López no estará ante Cienciano en la última fecha del Clausura. (Foto:L1 MAX)

¿Qué más dijo Diego López?

Por último, el portero confesó a dicho medio que se sintió sorprendido y admirado por los mensajes de aliento recibido por Instagram de parte de Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Jefferson Farfán. “El que más me sorprendieron fueron Carlos Cáceda, Pedro Gallese y Jefferson Farfán, me dieron mucha emoción. Les dije a mi papá, a mi mamá, mis tíos, mi familia y preparador de arquero, y se pusieron muy felices, al igual que yo”.

Jefferson Farfán envió un mensaje vía redes sociales a Diego López, arquero de Unión Comercio. / ERNESTO BENAVIDES

Así fue la sorprendente reacción de Mr. Chip a la abultada goleada de Sporting Cristal ante Unión Comercio

“Madre mía. Siete goles y poker de Martín Cauteruccio en el primer tiempo. Estaremos atentos porque puede ser un partido histórico (ya lo es, de hecho)”, fue el mensaje que publicó en X el popular Mr. Chip.

Recordemos que Mr. Chip se distingue por las curiosas, particulares y hasta insólitas estadísticas que suele publicar en sus redes sociales. En esta oportunidad, tras opinar sobre este partido del fútbol peruano, muchos cibernautas comentaron su publicación.

¿Cómo reaccionaron los cibernautas a lo dicho por Mr. Chip?

“Nadie está viendo eso, tranquilízate”, “Cosas que solo pasan en el fútbol peruano”, “Qué te sorprende, jugaron con reservas”, “Primero deberías averiguar el contexto”, “Resultado que es una locura hasta para el fútbol peruano”, “No creo que al arquero de Comercio le guste esto”, “Te faltó poner que no es el equipo titular de Unión Comercio”, fueron algunos de los puntos de vista de de diferentes usuarios sobre lo dicho por el español.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2024

Sábado 26 de octubre

Deportivo Garcilaso 1-2 Alianza Lima / Finalizado

César Vallejo 0-2 Carlos Mannucci / Finalizado

Domingo 27 de octubre

Unión Comercio 0-12 Sporting Cristal / Finalizado

Sport Boys 1-1 UTC / Finalizado

Sport Huancayo 2-4 Melgar / Finalizado

Universitario 3-1 Cienciano / Finalizado

Lunes 28 de octubre

Alianza Atlético 1-0 Los Chankas / Finalizado

Comerciantes Unidos 0-0 ADT / Finalizado

Cusco FC 0-1 Atlético Grau / Finalizado

Cómo se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2024

Jueves 31 de octubre

- Cienciano vs Unión Comercio (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max)

Sábado 2 de noviembre

- UTC vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Germán Jara Contreras / Liga 1 Max)

- Atlético Grau vs César Vallejo (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / Liga 1 Max)

- Carlos A. Mannucci vs Alianza Atlético (15:15 horas / estadio Mansiche / GOLPERU)

- ADT vs Sport Boys (horario por confirmar / estadio Unión Tarma / Liga 1 Max)

Domingo 3 de noviembre

- Alianza Lima vs Cusco FC (15:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max)

- Universitario vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Monumental / Liga 1 Max)

- Melgar vs Deportivo Garcilaso (horario por confirmar / estadio Monumental UNSA / Liga 1 Max)

- Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (horario por confirmar / estadio Alberto Gallardo / Liga 1 Max)