Luego de que llegara a su fin la Liga 1 2024 en nuestro país, por estos días se vive el ambiente de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, pues la selección peruana enfrentará a Chile por la fecha 11 en el Estadio Monumental de Ate, mientras que en la siguiente jornada le tocará visitar a Argentina. A pesar de que la Bicolor necesita a sus jugadores importantes para poder sumar y llegar a zona de clasificación, el comentarista deportivo Diego Rebagliati ha señalado que Carlos Zambrano, jugador clave en el plantel de Jorge Fossati, no debe disputar el partido contra los campeones del mundo debido a una razón importante con miras al Mundial 2026. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ DIEGO REBAGLIATI PIDE QUE CARLOS ZAMBRANO NO JUEGUE ANTE ARGENTINA POR ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS?

La selección peruana visitará a Argentina en el siempre complicado Estadio La Bombonera el próximo 19 de noviembre por la fecha 12 de las Clasificatorias. A pesar de que el equipo de Jorge Fossati no atraviesa un buen momento futbolístico, ya que se ubica en la novena posición con 6 puntos, tendrá que afrontar un gran reto al enfrentar a la albiceleste frente a miles de hinchas. Ante ello, Diego Rebagliati, a través del programa “Al Ángulo”, sostuvo que Carlos Zambrano, jugador indiscutible en el once del uruguayo, no debe integrar la alineación oficial para evitar obtener otra tarjeta amarilla o ser expulsado, y así ser cuidado para disputar los partidos de marzo cuando la Blanquirroja juegue contra Bolivia y Venezuela.

🎙@Diegoreba22 sobre la no convocatoria de Marcos López: "Creo que es un nuevo mensaje de Fossati: todas las miradas están en el primer partido, el segundo importa menos; todo se centra ante Chile. Lo que no nos puede volver a pasar es que vayamos a Buenos Aires y perdamos… pic.twitter.com/8kCwhlKh2x — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 6, 2024

“Lo más probable es que perdamos en Buenos Aires, y no es un derrotismo, es un dato de realidad, no perdamos jugadores. No empecemos a perder el partido de Bolivia o Venezuela que es en marzo. Perú tendría que jugar ante Chile y con Argentina pensando en los partidos con Bolivia y Venezuela. Por ejemplo, yo no me animaría a ponerlo a Carlos Zambrano en Buenos Aires porque ya tiene amarilla, prefiero asegurarme y no lo pondría, encima como juega Zambrano está siempre expuesto a la amarilla. Con todo nuestro mejor equipo, la realidad de la selección hoy es lo más probable que perdamos con Argentina, y para mí lo que no puede pasar es que no dejen a cuatro suspendidos más para no jugar con Bolivia o Venezuela, ese tiene que ser el foco”, dijo el exgerente de Sporting Cristal.

¿POR QUÉ COKI GONZÁLES CALIFICÓ A LA SELECCIÓN PERUANA COMO “MALA” EN LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS?

Coki Gonzáles utilizó su podcast “Están pasando cosas” que se transmite por YouTube para referirse a la situación que atraviesa la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas. El presentador de televisión tildó de “malos” a la selección de Perú, Paraguay, Chile y Bolivia, ya que se encuentran en los últimos lugares de la tabla y solo uno de ellos podrán alcanzar el cupo para el repechaje. La figura de Latina analizó los partidos que tendrán que disputar cada combinado nacional y las posibilidades que tienen para llegar al mundial.

“Perú tiene una mini eliminatoria ante los más malos: Chile, Paraguay, Bolivia y Perú. Hay un cuadrangular de malos. De estas cuatro selecciones, uno va a ir al repechaje. Hasta el momento, en el duelo entre estos cuatro países, Perú ha hecho seis puntos, pero hay un detalle, Perú ha jugado los tres partidos de visita. Perú va a recibir en ese cuadrangular de los más malos a los tres”, detalló al inicio.

¿QUIÉN ES EL ‘SAN MARTINCITO DE PORRES’, LA NUEVA CÁBALA DE LA SELECCIÓN PERUANA?

El personaje que interpreta a San Martín de Porres es José Alberto Mina Caicedo, un ciudadano colombiano que se encuentra viviendo en nuestro país desde hace dos años. El en último partido que disputó la selección peruana en el Estadio Nacional, estuvo presente vistiendo la túnica del ‘Santo de la escoba’, y muchos consideraron que hizo el ‘milagro’ para conseguir los primeros tres puntos en estas Eliminatorias Sudamericanas 2026.

“Llevo dos años en Perú, todos me conocen porque vendo caramelos cerca al Estadio Nacional. Siempre trabajando honradamente. Soy un amigo más del Perú, y estoy para alentar a la selección y luchar para que podamos clasificar al Mundial 2026″, dijo para el diario Trome.

Asimismo, el hombre nacido en Cali reveló que sus amistades peruanas, entre bromas, le decían que se parece a San Martín de Porres, un reconocido santo peruano. “Como soy morenito como Fraycito San Martín, pues me molestaban. Nunca me enojaba, al contrario. Es un santo maravilloso, y gracias a su bendición, hoy siento que puedo darle esa energía que necesita Perú”, comentó.

FIXTURE DE LA SELECCIÓN PERUANA EN LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Fecha 11

Uruguay vs. Colombia Noviembre 2024 | Montevideo

Perú vs. Chile Noviembre 2024 | Lima

Venezuela vs. Brasil Noviembre 2024 | TBD

Paraguay vs. Argentina Noviembre 2024 | Asunción

Ecuador vs. Bolivia Noviembre 2024 | Quito

Fecha 12

Colombia vs. Ecuador Noviembre 2024 | Barranquilla

Brasil vs. Uruguay Noviembre 2024 | TBD

Bolivia vs. Paraguay Noviembre 2024 | La Paz

Argentina vs. Perú Noviembre 2024 | TBD

Chile vs. Venezuela Noviembre 2024 | Santiago

Fecha 13

Uruguay vs. Argentina Marzo 2025 | Montevideo

Perú vs. Bolivia Marzo 2025 | Lima

Brasil vs. Colombia Marzo 2025 | TBD

Paraguay vs. Chile Marzo 2025 | Asunción

Ecuador vs. Venezuela Marzo 2025 | Quito

Fecha 14

Colombia vs. Paraguay Marzo 2025 | Barranquilla

Venezuela vs. Perú Marzo 2025 | TBD

Bolivia vs. Uruguay Marzo 2025 | La Paz

Argentina vs. Brasil Marzo 2025 | TBD

Chile vs. Ecuador Marzo 2025 | Santiago

Fecha 15

Colombia vs. Perú Junio 2025 | Barranquilla

Venezuela vs. Bolivia Junio 2025 | TBD

Paraguay vs. Uruguay Junio 2025 | Asunción

Chile vs. Argentina Junio 2025 | Santiago

Ecuador vs. Brasil Junio 2025 | Quito

Fecha 16

Uruguay vs. Venezuela Junio 2025 | Montevideo

Perú vs. Ecuador Junio 2025 | Lima

Brasil vs. Paraguay Junio 2025 | TBD

Bolivia vs. Chile Junio 2025 | La Paz

Argentina vs. Colombia Junio 2025 | TBD

Fecha 17

Uruguay vs. Perú Septiembre 2025 | Montevideo

Colombia vs. Bolivia Septiembre 2025 | Barranquilla

Brasil vs. Chile Septiembre 2025 | TBD

Paraguay vs. Ecuador Septiembre 2025 | Asunción

Argentina vs. Venezuela Septiembre 2025 | TBD

Fecha 18